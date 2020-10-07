Жители пригорода Улан-Удэ возмущены подорожанием проезда

Перевозчики на вахмистровских маршрутах имеют право повышать тариф на свой выбор
На этой неделе планируется подорожание тарифа на проезд на межмуниципальных маршрутах № 132 и 137, которыми пользуются жители пригородного села Вахмистрово. Цена на проезд поднимется с 33 до 36 рублей.
Местные жители выступают против повышения стоимости проезда. Также они требуют более комфортных условий при передвижении.
Сдержать аппетиты перевозчиков власти официально не могут. Маршруты №№ 132 и 137 работы по нерегулируемому тарифу. Раз в год перевозчик имеет право изменить тариф на тот, который выберут сами. Из требований – подача извещения в минтранс Бурятии в соответствии с законодательством в установленные сроки и информирование населения за 10 дней до повышения тарифа.
В последний раз цены на проезд здесь поднимали в марте 2019 года.
В минтрансе Бурятии обещали обсуждение проблемы. Встреча состоится сегодня.
- В 15 часов в администрации села Нижний Саянтуй состоится встреча представителей минтранса, МВД, администраций Тарбагатайский района и села Нижний Саянтуй с инициативной группой граждан с целью обсуждения ситуации, связанной с повышением тарифа на межмуниципальных маршрутах № 132, 137, - сообщили в минтрансе.
Отметим, в Бурятии уже есть пример, когда после «народного бунта» перевозчики временно пошли навстречу жителям. Пример показали жители пригородного села Сотниково. В октябре 2018 года их поставили перед фактом, что цена за проезд в маршрутах №№ 129 и 177 поднимется сразу на девять рублей. Сельский сход по этому вопросу собрал большое число местных жителей; они потребовали отказаться от увеличения тарифа. Когда же пришло время новой цены, пассажиры демонстративно платили по старому тарифу. Ситуация накалилась, когда в Сотниково в ДТП погибла пассажирка автобуса – она вылетела на дорогу вместе с дверью.
После этой трагедии маршрутчики пошли на уступки, сперва подняв цену на четыре рубля вместо девяти, а затем и вовсе вернув старый тариф.
Жители пригорода Улан-Удэ возмущены подорожанием проезда
Общество, Фото:
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