 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В Бурятии откроют несколько кинотеатров

В Бурятии откроют несколько кинотеатров
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Возобновят работы кинотеатры, в которых выполнены все требования профилактики

В интервью телеканалу АТВ глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о намерении на ближайшем заседании оперштаба рассмотреть вопрос открытия организаций, деятельность которых по-прежнему приостановлена из-за COVID-19. В их числе и кинотеатры.

- Мы намерены открыть несколько кинотеатров, в которых выполнены все требования профилактики: по дезинфекции и обработке воздуха, по разметке социальной дистанции в зале, где закуплено специальное программное обеспечение, которое торгует билетами с дифференцированной рассадкой и заполнением зала не более 30%. Я говорю о своём внутреннем настрое. Мы будем ещё этот вопрос выносить на штаб и рассматривать его с Роспотребнадзором. Может быть, сейчас, когда мы 30% работников бизнеса переводим на дистанционный формат работы, когда мы переводим на дистанционное обучение школы, на этом фоне делать открытия - вроде бы, это противоречащие сами себе факторы. Но в тоже время, у нас закончился период мер господдержки. И на этом фоне нужно принимать решения, либо мы их при каких-то условиях открываем, либо они могут закрыться навсегда. Если открывать - то с максимальными мерами предосторожности, но какое-то решение нужно принимать. Это касается и общепита в торговых центрах, - прокомментировал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии напомнил, что подходит к концу срок федеральных мер государственной поддержки, введённых этой весной в связи с распространением коронавируса. Это, в частности, освобождение на полгода от налоговых платежей. Возникают вопросы у «закрытых» предпринимателей и по льготным кредитам для поддержки занятости под 2% годовых.

- Сейчас срок этих мер подходит к концу, возникает необходимость платить налоги, возникает необходимость подтверждения сохранения количества рабочих мест, чтобы те кредиты государство погасило. Напоминаю, что кредиты выдавались с условием того, что предприниматель сохраняет не менее 90% рабочих мест, и тогда кредит в итоге гасит государство. По сути это получается субсидия. И сейчас нашему бизнесу, который получил эту поддержку – она миллиардами исчисляется – важно рабочие места сохранить. Не сохранил рабочие места - и вся сумма кредита подлежит выплате. Поэтому мы сейчас и ограничения вводим очень аккуратно, не закрываем, - пояснил глава Бурятии.

На сегодняшний день в Бурятии с начала ограничительных мероприятий приостановлена деятельность кинотеатров, театров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей. А также бассейнов общего назначения, предприятий общественного питания, расположенных внутри многоэтажных торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие клиентов.

В республике насчитывается 234 таких организации, где трудоустроено около 1,5 тыс сотрудников. Все они относятся к числу пострадавших отраслей и воспользовались как федеральными, так и региональными мерами поддержки.

Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость в последние дни в Бурятии держится на высоком уровне. Четвёртый день подряд суточный прирост превышает 90 заражённых.
коронавирус кинотеатры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии откроют несколько кинотеатров
В Бурятии откроют несколько кинотеатров
Бизнес, 07.10.2020
Возобновят работы кинотеатры, в которых выполнены все требования профилактики
В Бурятии незаконно добывали песок на карьере Тошка
В Бурятии незаконно добывали песок на карьере Тошка
Бизнес, 07.10.2020
Опасные работы велись в центральной экологической зоне Байкальской природной территории
В Улан-Удэ новые маршруты не заинтересовали перевозчиков
В Улан-Удэ новые маршруты не заинтересовали перевозчиков
Бизнес, 06.10.2020
Конкурсы на право обслуживать новые маршруты провалились
«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
Бизнес, 05.10.2020
Сани готовь летом, а новогодние подарки – осенью
Роспотребнадзор Забайкалья предложил закрыть ночные клубы
Роспотребнадзор Забайкалья предложил закрыть ночные клубы
Бизнес, 05.10.2020
Банкеты хотят ограничить до 50 человек
В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов
В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов
Бизнес, 04.10.2020
Два объекта будут достроены за счёт средств застройщика, проблемы 8 домов будут решаться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов
Работодателей Бурятии обязали отправить 30% сотрудников на удалёнку
Работодателей Бурятии обязали отправить 30% сотрудников на удалёнку
Бизнес, 02.10.2020
Новую меру вводят в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Вопрос об «альткотельной» в Улан-Удэ остаётся открытым
Вопрос об «альткотельной» в Улан-Удэ остаётся открытым
Бизнес, 02.10.2020
Федеральный закон об «альтернативной котельной» был подписан в 2017 году
Иркутских свиней обследовали на африканскую чуму
Иркутских свиней обследовали на африканскую чуму
Бизнес, 02.10.2020
Положительных проб не выявлено
В Бурятии открылась мараловая ферма
В Бурятии открылась мараловая ферма
Бизнес, 02.10.2020
Фермер из Бурятии планирует развивать альтернативную медицину с помощью маралов
В Бурятии таксисты ушли в тайгу
В Бурятии таксисты ушли в тайгу
Бизнес, 02.10.2020
На проблему пожаловались жители Бичурского района
В Бурятии подвис проект круглогодичных теплиц
В Бурятии подвис проект круглогодичных теплиц
Бизнес, 01.10.2020
Там, где обещали выращивать огурцы круглый год, работы давно не ведутся
В Бурятии бухгалтеры отсудили долг в 300 тысяч
В Бурятии бухгалтеры отсудили долг в 300 тысяч
Бизнес, 01.10.2020
16 работников обратились в суд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^