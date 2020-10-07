В Бурятии откроют несколько кинотеатров

Возобновят работы кинотеатры, в которых выполнены все требования профилактики
В интервью телеканалу АТВ глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о намерении на ближайшем заседании оперштаба рассмотреть вопрос открытия организаций, деятельность которых по-прежнему приостановлена из-за COVID-19. В их числе и кинотеатры.
- Мы намерены открыть несколько кинотеатров, в которых выполнены все требования профилактики: по дезинфекции и обработке воздуха, по разметке социальной дистанции в зале, где закуплено специальное программное обеспечение, которое торгует билетами с дифференцированной рассадкой и заполнением зала не более 30%. Я говорю о своём внутреннем настрое. Мы будем ещё этот вопрос выносить на штаб и рассматривать его с Роспотребнадзором. Может быть, сейчас, когда мы 30% работников бизнеса переводим на дистанционный формат работы, когда мы переводим на дистанционное обучение школы, на этом фоне делать открытия - вроде бы, это противоречащие сами себе факторы. Но в тоже время, у нас закончился период мер господдержки. И на этом фоне нужно принимать решения, либо мы их при каких-то условиях открываем, либо они могут закрыться навсегда. Если открывать - то с максимальными мерами предосторожности, но какое-то решение нужно принимать. Это касается и общепита в торговых центрах, - прокомментировал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии напомнил, что подходит к концу срок федеральных мер государственной поддержки, введённых этой весной в связи с распространением коронавируса. Это, в частности, освобождение на полгода от налоговых платежей. Возникают вопросы у «закрытых» предпринимателей и по льготным кредитам для поддержки занятости под 2% годовых.
- Сейчас срок этих мер подходит к концу, возникает необходимость платить налоги, возникает необходимость подтверждения сохранения количества рабочих мест, чтобы те кредиты государство погасило. Напоминаю, что кредиты выдавались с условием того, что предприниматель сохраняет не менее 90% рабочих мест, и тогда кредит в итоге гасит государство. По сути это получается субсидия. И сейчас нашему бизнесу, который получил эту поддержку – она миллиардами исчисляется – важно рабочие места сохранить. Не сохранил рабочие места - и вся сумма кредита подлежит выплате. Поэтому мы сейчас и ограничения вводим очень аккуратно, не закрываем, - пояснил глава Бурятии.
На сегодняшний день в Бурятии с начала ограничительных мероприятий приостановлена деятельность кинотеатров, театров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей. А также бассейнов общего назначения, предприятий общественного питания, расположенных внутри многоэтажных торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие клиентов.
В республике насчитывается 234 таких организации, где трудоустроено около 1,5 тыс сотрудников. Все они относятся к числу пострадавших отраслей и воспользовались как федеральными, так и региональными мерами поддержки.
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость в последние дни в Бурятии держится на высоком уровне. Четвёртый день подряд суточный прирост превышает 90 заражённых.
В Бурятии откроют несколько кинотеатров
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