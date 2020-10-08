В Бурятии пятый день подряд более 90 заражённых коронавирусом

Взлетевшие темпы заболеваемости коронавирусом пока не удаётся снизить
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 8 октября общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло7750. Из них по Улан-Удэ – 4697 (61%).
Темпы заражения держатся на высоком уровне. За сутки заболели ещё 96 человек. Из них 74 – улан-удэнцы.
Пятый день подряд выявляют под сотню заражённых, такого не было с самого начала пандемии. Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус пошёл в гору на прошлой неделе: вместо сентябрьских среднесуточных +60 (к слову, летом в среднем было всего +30-40) прирост сперва составил +75 заражённых, затем +79, +84. В субботу выявили 89 заражённых. В воскресенье был побит рекорд – сразу 98 заразившихся. В понедельник рост составил 95 больных, во вторник снова 95, в среду вновь 95, и вот сегодня 96.
Из 96 новых случаев COVID-19 66 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проездом в общественном транспорте с нарушением масочного режима и с неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
За всё время успешно завершил лечение и выписался из больниц 6081 человек, или 78%. Накануне выздоровели 43 пациента.
Умерли 79 больных. Последние летальные исходы зафиксированы в конце прошлой и начале этой недели – пациенты с коронавирусом умирали четыре дня подряд.
На сегодня проходит лечение в стационарах республики 781 больной. Из них 24 пациента в реанимации, в том числе 10 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
На амбулаторном лечении находятся ещё 809 пациентов с лёгким течением болезни.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1136 койки, занято – 831, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом– 781, свободно 305 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,2%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2940 человек, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ из-за роста больных возникла непростая ситуация с коечным фондом. «Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся», - говорил ранее главврач ковидного госпиталя на Пирогова Баир Хабинов.
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом в нескольких медучреждениях. В их числе детский стационар на улице Модогоева, детское отделение городской больницы №4, социально-реабилитационное отделение госпиталя ветеранов войн на Верхней Берёзовке, кожно-венерологический диспансер, здание женской консультации и др.
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к организациям с просьбой пересмотреть график работы сотрудников. «Например, сместить время прихода и ухода части сотрудников на рабочее место на полчаса/час раньше или позже. Такая мера позволит, в какой-то степени, избежать скопления граждан на остановках, в общественном транспорте и снизить вероятность контакта между ними», - заявил Ханхареев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в интервью телеканалу АТВ о том, что в республике наблюдается вторая волна коронавируса. Он вновь обратился к жителям, пояснив, что только медицинскими мерами COVID-19 сдержать нельзя, нужно носить маски, и носить правильно – не на подбородке.
В Бурятии планируется рассмотреть вопрос об открытии нескольких кинотеатров, где выполнены все условия профилактики.
Бурятский митрополит Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения коронавируса, а в воскресенье объедет улицы Улан-Удэ с иконой.
Сурдопереводчикам Бурятии передали экспресс-тесты на коронавирус.
В Бурятии пятый день подряд более 90 заражённых коронавирусом
Происшествия, Фото:
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