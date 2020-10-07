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Предприятиям Бурятии предложили сдвинуть начало и конец рабочего дня

Предприятиям Бурятии предложили сдвинуть начало и конец рабочего дня
Бизнес, 
К организациям обратился главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев

Роспотребнадзор предлагает работодателям Бурятии сдвинуть график работы части сотрудникам. Такая мера должна повлиять на обеспечение социальной дистанции в общественном транспорте, считает руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.

- Ранее оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Бурятии было принято решение о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционную форму работы. Однако не стоит забывать, что, исключив часть контактов на рабочих местах, сотрудники, работающие очно, имеют большой риск инфицирования в других общественных местах. В частности, в общественном транспорте в часы пик. Когда граждане добираются до работы или же возвращаются домой, в автобусах, маршрутных такси происходит их тесный контакт. Предлагаю всем работодателям пересмотреть график работы сотрудников своих организаций и учреждений. Например, сместить время прихода и ухода части сотрудников на рабочее место на полчаса/час раньше или позже. Такая мера позволит, в какой-то степени, избежать скопления граждан на остановках, в общественном транспорте и снизить вероятность контакта между ними, - обратился к предприятиям Ханхареев.

По его словам, в условиях роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 необходимо строго соблюдать меры профилактики повсеместно.

- Носите маски, мойте и дезинфицируйте руки, соблюдайте социальное дистанцирование. Мы вместе должны принять все возможные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Бурятии, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельник, 5 октября, организации обязаны перевести минимум 30% своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.

Заболеваемость в последние дни в Бурятии держится на высоком уровне. Четвёртый день подряд суточный прирост превышает 90 заражённых.

К слову, сегодня стало известно о планируемом открытии нескольких кинотеатров, где выполнены все требования профилактики.


коронавирус Роспотребнадзор работа
 
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