В Бурятии вновь выявили под сотню заражённых коронавирусом

Заболевшие признали, что не носили маски в общественных местах
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 7 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7654. Из них по Улан-Удэ – 4623 (60%).
За сутки коронавирусом заболели 95 человек. Из них 42 были обследованы в связи с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают своё заражение с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе) и проездом в общественном транспорте без масок. Также люди признают, что не использовали антисептики. Остальные заболевшие – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом по-прежнему держится на высоком уровне. Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус пошёл в гору на прошлой неделе: вместо сентябрьских среднесуточных +60 (к слову, летом в среднем было всего +30-40) прирост сперва составил +75 заражённых, затем +79, +84. В субботу выявили 89 заражённых. В воскресенье был побит рекорд – сразу 98 заразившихся. В понедельник рост составил 95 больных, во вторник снова 95, и сегодня вновь 95.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 6038 человек, или 78%. Накануне выздоровели 58 пациентов.
Умерли с начала пандемии 79 больных коронавирусом. Накануне летальных исходов не было, а до этого больные умирали четыре дня подряд.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 755 больных. Среди госпитализированных 12 детей. В реанимации находятся 22 взрослых пациента, из них девять – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
На амбулаторном лечении находятся ещё 782 пациента с лёгким течением болезни.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1076 коек, занято – 783, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 755, свободно 293 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,8%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2940 человек, все обследованы.
За всё время в Бурятии проверили на коронавирус более 380 тысяч человек, только за минувшие сутки анализы взяли у 2,7 тысяч. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ из-за роста больных возникла непростая ситуация с коечным фондом. «Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся», - говорил ранее главврач ковидного госпиталя на Пирогова Баир Хабинов.
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом в нескольких медучреждениях. В их числе детский стационар на улице Модогоева, детское отделение городской больницы №4, социально-реабилитационное отделение госпиталя ветеранов войн на Верхней Берёзовке, кожно-венерологический диспансер, здание женской консультации и др.
На помощь медикам Улан-Удэ отправляют специалистов из районов, а также студентов.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила об отмене личных приёмов граждан по причине роста заболеваемости коронавирусом.
Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом. Также на днях тем, как переболел коронавирус, поделился председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.
Дацаны Бурятии проведут молебны против коронавируса. Бурятский митрополит Иосиф также совершил особую молитву, а в воскресенье объедет улицы Улан-Удэ с иконой.
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