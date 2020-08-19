Стало известно, насколько в Улан-Удэ повысят плату за проезд

Работа по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте в Улан-Удэ выходит на финишную прямую. Опубликованы проекты решений по тарифам на проезд, которые предстоит рассмотреть Улан-Удэнскому горсовету депутатов.Цену проезда в маршрутках планируется повысить с нынешних 20 рублей до 24-х.Также подорожает и проезд в трамваях. Цену поездки решили увеличить с 15 до 18 рублей. Стоимость проездных билетов составит для граждан 1 080 рублей в месяц; для школьников - 540 рублей в месяц.