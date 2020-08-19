Стало известно, насколько в Улан-Удэ повысят плату за проезд

Работа по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте в Улан-Удэ выходит на финишную прямую. Опубликованы проекты решений по тарифам на проезд, которые предстоит рассмотреть Улан-Удэнскому горсовету депутатов.
Цену проезда в маршрутках планируется повысить с нынешних 20 рублей до 24-х.
Также подорожает и проезд в трамваях. Цену поездки решили увеличить с 15 до 18 рублей. Стоимость проездных билетов составит для граждан 1 080 рублей в месяц; для школьников - 540 рублей в месяц.
Помимо этого, опубликован ещё один любопытный документ, который касается тарифов на проезд на «муниципальных маршрутах регулярных перевозок в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения автомобильным транспортом». Экспрессы – автобусы, которые ходят с меньшим количеством остановок. Подобные в Улан-Удэ курсировали довольно давно – в конце 90-х – начале 2000-х годов. Однако довольно скоро прекратили свою работу в связи с убыточностью.
Более шести лет назад запускали также экспресс из аэропорта «Байкал» - этот автобус шёл прямиком до площади Советов без остановок. Проезд в экспрессе стоил 25 рублей, в то время как за проезд в обычных маршрутках в те годы платили 17 рублей.
Пока неизвестно, действительно ли в Улан-Удэ планируется возрождать автобусы, ходящие в экспрессном и полуэкспрессном режиме, но проект решения о тарифе для них уже подготовлен. В документе значится стоимость проезда в 28 рублей.
Точная дата, когда горсовет рассмотрит столь больной для горожан вопрос, пока не озвучена. Ранее сообщалось, что вопрос вынесут на одну из осенних сессий горсовета.
Как сообщал «Байкал-Daily», перевозчики заявили о необходимости повышения тарифа ещё в ноябре 2019 года. На заседании общественного совета они высказались, что приемлемый для них тариф составляет 28 рублей днём и 30 – вечером.
Нынешний тариф в 20 рублей был утверждён в 2016 году. Тогда его подняли на три рубля, прежняя цена была 17 рублей.