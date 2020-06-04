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В Улан-Удэ вопрос подорожания проезда могут рассмотреть осенью

В Улан-Удэ вопрос подорожания проезда могут рассмотреть осенью
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятнее всего, отдельных дневного и вечернего тарифа на проезд в маршрутках не будет

В ближайшее время цену за проезд в маршрутках в Улан-Удэ повышать не планируют. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в комитете экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.

Рассматриваться этот вопрос будет позже – возможно, осенью.

- Обсуждались разные варианты, но сейчас возможно принять только единый тариф на перевозки в размере 24 рублей, - пояснил «Байкал-Daily» и.о. председателя комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин.

В числе обсуждавшихся ранее вариантов было и принятие вечернего тарифа в 28 рублей.

- 28 рублей перевозчики планировали с вечерним тарифом. Если вечерний тариф будет 28, то дневной тариф будет соответственно не 24, а 20 рублей. Если выбирать какую-то часть дня, то соответственно другая часть дня будет дешевле. А средневзвешенное будет 24, - объяснил Игорь Елбаскин,

24 рубля также получилось из расчёта, если весь период считать с 8 до 00.

В комитете также отметили, что тарифной комиссии ещё не было.

Как сообщал «Байкал-Daily», перевозчики впервые заявили о необходимости повышения тарифа в ноябре прошлого года. На заседании общественного совета они сообщили, что приемлемый для них тариф составляет 28 рублей днём и 30 – вечером.

Зимой мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о том, что стоимость проезда в общественном транспорта, скорее всего, увеличится, до 24 рублей.

После ряда различных процедур решение о повышении городского тарифа в итоге принимается на сессии городского совета.
общественный транспорт
 
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