В Бурятии находят антибиотики в мясе и молоке

34 пробы продукции, которые взял Россельхознадзор, не соответствовали стандартам



В Бурятии с начала года отобрано и направлено в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию 454 пробы пищевой продукции. Проведено 1729 исследований, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В 34 пробах выявлено несоответствие продукции российским стандартам. Так, в молочной продукции выявлено содержание антибиотика окситетрациклина. Установлены факты фальсификации молочной продукции, когда животные жиры заменяются растительными.



В мясной продукции обнаружен ферментный препарат (трансглутаминаза), которого нет в списке разрешённых ферментов для применения при производстве пищевой продукции.



В говядине, сыром молоке и мясе птицы также обнаружены антибиотики и антгельминтики.



- По всем фактам несоответствия продукции требованиям технических регламентов информация передавалась в адрес территориальных управлений Россельхознадзора по месту нахождения производителей для принятия мер и усиления лабораторного контроля. Отозвано пять деклараций на фальсифицированную мясную и молочную продукцию, - сообщили в управлении Россельхознадзора.





