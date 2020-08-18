34 пробы продукции, которые взял Россельхознадзор, не соответствовали стандартам
В Бурятии с начала года отобрано и направлено в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию 454 пробы пищевой продукции. Проведено 1729 исследований, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В 34 пробах выявлено несоответствие продукции российским стандартам. Так, в молочной продукции выявлено содержание антибиотика окситетрациклина. Установлены факты фальсификации молочной продукции, когда животные жиры заменяются растительными.
В мясной продукции обнаружен ферментный препарат (трансглутаминаза), которого нет в списке разрешённых ферментов для применения при производстве пищевой продукции.
В говядине, сыром молоке и мясе птицы также обнаружены антибиотики и антгельминтики.
- По всем фактам несоответствия продукции требованиям технических регламентов информация передавалась в адрес территориальных управлений Россельхознадзора по месту нахождения производителей для принятия мер и усиления лабораторного контроля. Отозвано пять деклараций на фальсифицированную мясную и молочную продукцию, - сообщили в управлении Россельхознадзора.
В Бурятии находят антибиотики в мясе и молоке
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 18.08.2020
34 пробы продукции, которые взял Россельхознадзор, не соответствовали стандартам
Животных перевозили без ветеринарного свидетельства
ОНФ просит прокуратуру Бурятии оценить действия своих сотрудников, проверявших качество ремонта гимназии
Биоматериал был направлен в Иркутск
В дело вмешалась прокуратура
Также он получил денежную компенсацию
Бизнесмены сохранили предприятия и штаты сотрудников благодаря господдержке
На дорогах проходят специальные рейды
Свежий ремонт на дороге на Трубачеева придётся переделывать
Водителя груза оштрафовали
Московский «Япоша» пожаловался на бурятского «Япошу роллов»
Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит
УФАС завалили жалобами
Подключение к сервису доставки возможно через личный кабинет
Бизнес, 12.08.2020
Нарушений не выявлено