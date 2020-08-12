Клуб-нарушитель находится в сотых кварталах
В Улан-Удэ на срок до 90 суток закрыли расположенный в 113 квартале фитнес-клуб «Импульс».
Невыполнение антиковидных требований выявили сотрудники Роспотребнадзора. Они провели проверку после того, как к ним обратился гражданин.
- В помещениях не оборудована система механической вентиляции, отсутствует устройство по обеззараживанию воздуха. Организация входного фильтра работников, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств не обеспечена, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Октябрьский районный суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности фитнес клуба «Импульс» на срок до 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», фитнес-индустрия Бурятии, закрытая весной, долгое время добивалась разрешения на работу. Представители фитнес-клубов писали петицию к главе Бурятии, заверяя, что готовы соблюдать положенные на фоне пандемии требования. Открыться им разрешили в первой половине лета.
Накануне у «Пионера» прошла акция с просьбой открыть кинотеатры.
Также в Бурятии просят возобновить работу бассейнов.
На утро 12 августа в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4507, из них выздоровели уже 84%.
В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб
Бизнес, Фото:
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