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В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб

В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Клуб-нарушитель находится в сотых кварталах

В Улан-Удэ на срок до 90 суток закрыли расположенный в 113 квартале фитнес-клуб «Импульс».

Невыполнение антиковидных требований выявили сотрудники Роспотребнадзора. Они провели проверку после того, как к ним обратился гражданин.

- В помещениях не оборудована система механической вентиляции, отсутствует устройство по обеззараживанию воздуха. Организация входного фильтра работников, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств не обеспечена, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Октябрьский районный суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности фитнес клуба «Импульс» на срок до 90 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», фитнес-индустрия Бурятии, закрытая весной, долгое время добивалась разрешения на работу. Представители фитнес-клубов писали петицию к главе Бурятии, заверяя, что готовы соблюдать положенные на фоне пандемии требования. Открыться им разрешили в первой половине лета.

Накануне у «Пионера» прошла акция с просьбой открыть кинотеатры.

Также в Бурятии просят возобновить работу бассейнов.

На утро 12 августа в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4507, из них выздоровели уже 84%.
коронавирус фитнес
 
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