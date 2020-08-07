Спортсмены недоумевают, почему бани работают, а бассейны ещё нет
В Бурятии просят возобновить работу закрытых ещё весной бассейнов. В пресс-службе Народного Хурала сообщили, что с таким обращением к республиканскому оперштабу выступил депутат, председатель федерации ушу, известный тренер Игорь Марковец.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в Бурятии возобновили работу бань и саун. Бассейны же при этом остаются закрытыми.
- Надо дать возможность людям заниматься спортом в бассейне, пусть и в ограниченном количестве, с контролем температуры, соблюдением других мер, - сказал Марковец на штабе.
Также он предложил официально разрешить спортсменам проводить занятия организованными группами до 30 человек на спортивных площадках в парках. При условии соблюдения всех мер безопасности и социальной дистанции.
- В других регионах проводятся спортивные марафоны, а мы до сих пор в этом ограничены. Кроме того, мы предлагаем разрешить работу аттракционов. Детей в парках гуляет много, но заняться им нечем, - высказался Марковец.
Как сообщал «Байкал-Daily», парки в Улан-Удэ открылись ещё 11 июля, но без аттракционов.
Сегодня в республике ещё не разрешено работать расположенным внутри торговых центров предприятиям общественного питания, кинотеатрам, плавательным бассейнам кружкам и секциям с массовым пребыванием учащихся, аттракционам. Также ограничена организация конференций, выставок и развлечений.
В Бурятии на утро 7 августа общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 4345 (+29 за сутки).
В Бурятии просят открыть бассейны
Общество, Фото:
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