Более половины всех случаев COVID-19 было в Улан-Удэ
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 12 августа общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4507 (накануне было 4475). Из них по Улан-Удэ – 2540.
За сутки диагноз подтвердили ещё у 32 человек. Из них восемь больных обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Вылечились уже 84% от общего числа заражённых, или 3792 человека. Накануне выздоровели сразу 44 пациента.
Умерли с начала пандемии 44 больных коронавирусом. Последние две смерти были в прошлый понедельник, 3 августа.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 295 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 376 пациентов с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снизилось с 22-х до 21-го. Состояние всех удовлетворительное. Отметим, за всё время ребёнок попадал в реанимацию только раз, находился там недолго и вскоре был переведён в обычную палату.
В отделениях реанимации находятся 14 тяжёлых взрослых пациентов (накануне было 15). Из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – трое (днём ранее было двое).
Круг контактных лиц больных коронавирусом в Бурятии составляет 955 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне у «Пионера» состоялась акция с просьбой открыть кинотеатры или хотя бы озвучить примерную дату.
Жителей Бурятии призывают присоединиться к неделе ношения масок.
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4500
Происшествия, Фото:
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