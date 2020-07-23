Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей
На сегодняшний день, по данным пресс-службы УФНС по Бурятии, 1649 предпринимателей подали заявление на новую меру господдержки в виде единоразовой безвозмездной субсидии на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.
- Необходимо указать, что две трети этих заявлений были поданы по телекоммуникационным каналам связи и через Личные кабинеты налогоплательщика, что очень сильно упростило процедуру обработки заявлений. Заявления будут приниматься до 15 августа включительно, - отмечают в налоговой.
Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей, а также сумма текущих расходов в размере 6,5 тысяч рублей на количество работников в мае 2020 года. Таким образом, индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, получит 15 тысяч рублей.
Проверить, имеет ли право бизнес на новую субсидию, можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия». Также через портал можно отследить ход рассмотрения заявления. Заявления на предоставление субсидий принимаются с 15 июля по 15 августа включительно.
В Бурятии подали 1,6 тыс заявок на субсидию на дезинфекцию
Бизнес, Фото:
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