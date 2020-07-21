 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

В Улан-Удэ выделили земли под домостроительный комбинат

В Улан-Удэ выделили земли под домостроительный комбинат
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Землю в аренду без торгов получил «Бургражданстрой»

Строительная фирма «Бургражданстрой» получила в аренду земельный участок площадью 17,6 тысяч квадратных метров в 148А микрорайоне Улан-Удэ. Также фирме отданы в аренду ещё пять земельных участков. Землю «Бургражданстрой» получил без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал 20 июля глава Бурятии Алексей Цыденов.

Земля отдана застройщику для строительства домостроительного комбината. В документе указывается, что это «масштабный инвестиционный проект».

«Согласовать предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Бургражданстрой» в аренду без проведения торгов земельного участка… в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объёме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры», - говорится в распоряжении главы.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что в Улан-Удэ появится домостроительный комбинат, стало известно в конце прошлой недели. Проект представили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

- Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что всё производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жильё в новостройках. 1 миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объем инвестиций составляет 500 млн рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест, - говорил тогда директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.

Хуснуллин планы поддержал.

- Я считаю, что в Улан-Удэ, и вообще в целом в Бурятии нужно увеличивать объёмы строительства. Наличие такого комбината, безусловно, будет большим позитивным фактором. Для развития этого проекта, для развития территории города нужны подготовленные площадки с инженерной и социальной инфраструктурой. Вот мы и будем помогать со стороны федерального бюджета инженерными сетями, будем помогать дорогами, социальной инфраструктурой. Сегодня городские власти подали документы вместе с руководством региона для включения Бурятии в программу «Стимулирование жилищного строительства». У республики есть все шансы получить поддержку федерального бюджета. Это будет главная поддержка для развития всех застройщиков в городе. И самое главное, что жители получит большее количество благоустроенного качественного жилья. В целом объём жилья, который я увидел, это жилье неплохое, дальше можно продолжать развивать застройку, в том числе и многоэтажными домами, - подчеркнул тогда вице-премьер правительства РФ.

земельные участки строительство домостроительный комбинат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ во дворе вскрыли новый асфальт
В Улан-Удэ во дворе вскрыли новый асфальт
Бизнес, 21.07.2020
Практически сразу после укладки нового асфальта во дворе начали ремонт теплосетей
Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани
Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани
Бизнес, 21.07.2020
Сауны и бани возобновили работу после долгого простоя
В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов
В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов
Бизнес, 21.07.2020
Оронгойские арбузы, в отличие от привозных, более сочные  
В Бурятии частные детсады лишат субсидий за антиковидные нарушения
В Бурятии частные детсады лишат субсидий за антиковидные нарушения
Бизнес, 21.07.2020
В пяти частных детских садах ранее были выявлены санитарные нарушения
Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке
Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке
Бизнес, 21.07.2020
23 июля состоится вебинар «Дальневосточная ипотека. Как купить свое жилье?»
В Бурятии золотодобытчики загрязняют реки
В Бурятии золотодобытчики загрязняют реки
Бизнес, 21.07.2020
Возбуждено шесть уголовных дел, связанных с добычей рассыпного золота
Сбербанк сбережёт около 7 миллионов листов бумаги в год
Сбербанк сбережёт около 7 миллионов листов бумаги в год
Бизнес, 20.07.2020
Банк одним из первых в России начал заключать электронные трудовые договоры
В Улан-Удэ ледовая арена IceМетр возобновила тренировочный процесс
В Улан-Удэ ледовая арена IceМетр возобновила тренировочный процесс
Бизнес, 20.07.2020
Одновременно на ледовом поле пока могут находиться не более восьми человек
Сбербанк расскажет о новых возможностях кредитования покупателей
Сбербанк расскажет о новых возможностях кредитования покупателей
Бизнес, 20.07.2020
Вебинар проводится для предпринимателей сферы торговли
Север Бурятии обеспечат солнечной электроэнергией
Север Бурятии обеспечат солнечной электроэнергией
Бизнес, 20.07.2020
В Баунтовском районе планируют построить солнечные электростанции для 8 населённых пунктов
На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе
На севере Бурятии из-за свадеб и юбилеев закрыли все кафе
Бизнес, 20.07.2020
В точках общепита Северобайкальска не соблюдаются обязательные требования
Сбербанк запустил сервис, помогающий предупредить риск блокировки
Сбербанк запустил сервис, помогающий предупредить риск блокировки
Бизнес, 20.07.2020
Новый сервис «Безопасный бизнес» интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн
В Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны и аттракционы
В Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны и аттракционы
Бизнес, 17.07.2020
Также не будут работать кинотеатры и оздоровительные лагеря
В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки
В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки
Бизнес, 17.07.2020
Новый цех дал дополнительные рабочие места для осуждённых

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^