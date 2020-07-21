В Улан-Удэ выделили земли под домостроительный комбинат

Землю в аренду без торгов получил «Бургражданстрой»
Строительная фирма «Бургражданстрой» получила в аренду земельный участок площадью 17,6 тысяч квадратных метров в 148А микрорайоне Улан-Удэ. Также фирме отданы в аренду ещё пять земельных участков. Землю «Бургражданстрой» получил без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал 20 июля глава Бурятии Алексей Цыденов.
Земля отдана застройщику для строительства домостроительного комбината. В документе указывается, что это «масштабный инвестиционный проект».
«Согласовать предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Бургражданстрой» в аренду без проведения торгов земельного участка… в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объёме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры», - говорится в распоряжении главы.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что в Улан-Удэ появится домостроительный комбинат, стало известно в конце прошлой недели. Проект представили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
- Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что всё производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жильё в новостройках. 1 миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объем инвестиций составляет 500 млн рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест, - говорил тогда директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.
Хуснуллин планы поддержал.
- Я считаю, что в Улан-Удэ, и вообще в целом в Бурятии нужно увеличивать объёмы строительства. Наличие такого комбината, безусловно, будет большим позитивным фактором. Для развития этого проекта, для развития территории города нужны подготовленные площадки с инженерной и социальной инфраструктурой. Вот мы и будем помогать со стороны федерального бюджета инженерными сетями, будем помогать дорогами, социальной инфраструктурой. Сегодня городские власти подали документы вместе с руководством региона для включения Бурятии в программу «Стимулирование жилищного строительства». У республики есть все шансы получить поддержку федерального бюджета. Это будет главная поддержка для развития всех застройщиков в городе. И самое главное, что жители получит большее количество благоустроенного качественного жилья. В целом объём жилья, который я увидел, это жилье неплохое, дальше можно продолжать развивать застройку, в том числе и многоэтажными домами, - подчеркнул тогда вице-премьер правительства РФ.
В Улан-Удэ выделили земли под домостроительный комбинат
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