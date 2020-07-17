В Бурятии планируют создать домостроительный комбинат

Домостроительный комбинат поможет снизить цены на квартиры в новостройках
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ работает заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Ему уже представили планы развития столицы Бурятии.
Также вице-премьеру представили планы по строительству Домостроительного комбината (ДСК) в Бурятии. Проект предполагает поточное изготовление материалов для строительства многоквартирных домов и дорожной сети. Марат Хуснуллин поддержал инициативу. Он подчеркнул, что строительство ДСК является перспективным проектом для развития жилищного фонда не только в Улан-Удэ, но и в Бурятии в целом, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Я считаю, что в Улан-Удэ, и вообще в целом в Бурятии нужно увеличивать объёмы строительства. Наличие такого комбината, безусловно, будет большим позитивным фактором. Мы со своей стороны про поддержку можем говорить о том, что для развития этого проекта, для развития территории города нужны подготовленные площадки с инженерной и социальной инфраструктурой. Вот мы и будем помогать со стороны федерального бюджета инженерными сетями, будем помогать дорогами, социальной инфраструктурой. Сегодня городские власти подали документы вместе с руководством региона для включения Бурятии в программу «Стимулирование жилищного строительства». У республики есть все шансы получить поддержку федерального бюджета. Это будет главная поддержка для развития всех застройщиков в городе. И самое главное, что жители получит большее количество благоустроенного качественного жилья. В целом объём жилья, который я увидел, это жилье неплохое, дальше можно продолжать развивать застройку, в том числе и многоэтажными домами, - подчеркнул вице-премьер правительства РФ.
- Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что всё производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жильё в новостройках. 1 миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объем инвестиций составляет 500 млн рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест, - сообщил директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.
По данным министерства строительства Бурятии, для строительства самого ДСК выбран земельный участок возле ТЭЦ-2 с разрушенными цехами бетонно-растворного хозяйства площадью 10 га.
В Бурятии планируют создать домостроительный комбинат
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