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Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани

Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сауны и бани возобновили работу после долгого простоя

С 20 июля в Бурятии разрешили возобновить работу бань и саун. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.

Работа саун и бань разрешена только при условий соблюдения санитарных антиковидных правил. Загрузка пока не будет не более 50% от единовременной пропускной способности объекта. Предприятия обязаны подать сведения на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Спа-салоны, массажные салоны, солярии пока не открываются. Запрет на их деятельность продлили до 31 июля. Это также закрепили поправками в указ главы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее представители Роспотребнадзора сообщили, что пока не планируется открытие кинотеатров, аттракционов, а также возвращение к полноценной работе детских садов.

Этим летом не будут работать детские лагеря.

Не исключено, что с 1 августа из-за выявляемых нарушений в Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны.

На утро 21 июля в Бурятии зарегистрировано 3767 случаев заражения COVID-19 (+38 за сутки).

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