Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани

С 20 июля в Бурятии разрешили возобновить работу бань и саун. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.
Работа саун и бань разрешена только при условий соблюдения санитарных антиковидных правил. Загрузка пока не будет не более 50% от единовременной пропускной способности объекта. Предприятия обязаны подать сведения на интернет-портале «Работающая Бурятия».
Спа-салоны, массажные салоны, солярии пока не открываются. Запрет на их деятельность продлили до 31 июля. Это также закрепили поправками в указ главы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее представители Роспотребнадзора сообщили, что пока не планируется открытие кинотеатров, аттракционов, а также возвращение к полноценной работе детских садов.
Этим летом не будут работать детские лагеря.
Не исключено, что с 1 августа из-за выявляемых нарушений в Бурятии могут вновь закрыть все кафе и рестораны.
На утро 21 июля в Бурятии зарегистрировано 3767 случаев заражения COVID-19 (+38 за сутки).
На утро 21 июля в Бурятии зарегистрировано 3767 случаев заражения COVID-19 (+38 за сутки).