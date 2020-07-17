Детские лагеря в Бурятии этим летом не откроются

Детям этим летом предлагают только онлайн-мероприятия
Летний оздоровительный сезон в Бурятии полностью отменён. Раньше ещё были надежды на то, что дети отдохнут в третью смену, в августе. Но и они были слабые. Так, к примеру, объяснял глава Бурятии Алексей Цыденов: «По нормативу, заполняемость сейчас должна быть 50% или даже меньше. А это значит рост цены на путёвку в два раза. На одного ребёнка выходит около 50 тысяч рублей за смену. При этом лагерь будет полупустой. Вопрос безопасности по коронавирусу всё равно сохраняется». К слову, на днях стало известно о вспышке коронавируса в оздоровительном лагере в Кировской области, где заболели 35 детей.
В Бурятии решили перестраховаться, сегодня стало известно, что и третьего сезона летних лагерей не будет. Решение было принято 16 июля на очередном заседании республиканского оперативного штаба.
- С учётом той ситуации, которая сегодня складывается по коронавирусной инфекции в целом по стране, и в частности в нашей республике, а мы её характеризуем как нестабильную, принято решение не открывать в этом сезоне детские лагеря, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря также не будут функционировать.
- Хотелось бы отметить, что из 11 субъектов в составе Дальневосточного федерального округа летнюю оздоровительную кампанию начал только один регион, это Сахалинская область, где ситуация относительно стабильная. Наши учреждения освоили новые форматы работы, которые дети уже оценили, - отметил он.
В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что занятость детей в период летних каникул на территории республики обеспечивают 74 учреждения дополнительного образования в дистанционном формате. Учебные занятия и консультации, чаты в мессенджерах, интернет-конкурсы, мастер-классы от музеев, онлайн-спектакли от театров, виртуальные выставки от библиотек - мероприятия для детей разного возраста в различных форматах проводятся ежедневно. Участниками таких событий уже стали более 70 тысяч детей по всей республике.
Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва и региональные спортивные федерации Бурятии также проводят тренировки в режиме онлайн на платформах ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Instagram, Zoom, Skype, YouTube.
Продолжают работу только санаторно-оздоровительные лагеря. С 18 июня начал работу санаторно-оздоровительный лагерь «Родник». Сейчас в нём отдыхает 81 ребёнок. До конца года планируется проведение шести смен, которые смогут охватить 486 детей. С 15 июля принял детей санаторий «Байкальский Бор». Загрузка составила 108 детей в смену, что позволит до конца года охватить 648 детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны, аттракционы и кинотеатры.
Детские лагеря в Бурятии этим летом не откроются
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