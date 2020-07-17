В Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны и аттракционы

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Почти 500 жителей Бурятии зарегистрировалось как самозанятые Бизнес, Самозанятые предприниматели освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и от уплаты НДФЛ и НДС.