Также не будут работать кинотеатры и оздоровительные лагеря
В Бурятии не собираются открывать бани, сауны, аттракционы и кинотеатры. Также пока не планируется открывать детсады, а детские лагеря в этом сезоне функционировать точно не будут. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Вчера на оперштабе было принято решение, что в этом сезоне детские лагеря функционировать не будут. Полностью детские сады не работают, но функционируют дежурные сады. Мы продолжаем работать в этом формате с соблюдением всех мер безопасности, - рассказывает Елена Кузьмина.
По её словам, Роспотребнадзор получает много обращений по поводу открытия бань и саун: «Решение об открытии мы приостанавливаем. Поскольку считаем, что риски велики. Пока вот так», коротко прокомментировала она.
Занятия спортом на свежем воздухе на стадионах разрешены, но только в индивидуальном порядке или с членами семьи. «Нужно соблюдать меры безопасности. 10 человек – это, например, уже организованная группа».
- Казалось бы, аттракционы на воздухе, какие риски? Но тем не менее, у нас действует указ главы Бурятии №37, согласно которому массовые культурные и развлекательные мероприятия отменены. Если мы откроем аттракционы – все пойдут туда. Пусть это даже на свежем воздухе, будут очереди в кассах и так далее. На сегодняшний день ограничение сохраняется, - подчеркнула Елена Кузьмина.
«Та же самая картина с кинотеатрами», уточнила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражения COVID-19 в Бурятии перевалило за отметку «3600» и достигло на утро 17 июля 3608. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что из них по Улан-Удэ – 2029.
В Бурятии пока не собираются открывать детсады, сауны и аттракционы
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