 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Выручка у открывшихся торговых точек в ТРЦ пока мизерная

В Улан-Удэ потихоньку «оживают» торговые центры. Со 2 июня ТРЦ в Бурятии получили разрешение на возобновление работы и открытие торговых бутиков, за исключением зон развлечения и общественного питания.

Кинотеатры, детские игровые зоны, аттракционы, ночные клубы и другие развлекательные заведения с массовым пребыванием людей в ТЦ будут закрыты как минимум до конца месяца.

Как сообщал «Байкал-Daily», с середины мая в Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, разрешив открыться ещё ряду предприятий, а населению позволив прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе. Также с 1 июня разрешили работать турбазам и гостевым домам, но пока только для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании.

Также с 10 июня в республике начнут открываться предприятия общественного питания. Для этого предпринимателям необходимо зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». Кроме того, у общепита должен быть отдельный вход с улицы. 

В городских торговых центрах, по сравнении с временами до пандемии, не очень многолюдно. Развлекательные зоны закрыты, не работают фудкорты, некоторые зоны отгорожены лентой или стульями.

В популярном магазине детских товаров продавцы признались, что за день выручка составила всего 1,5 тысячи рублей.

Впрочем, в некоторых магазинах даже выстраиваются очереди, из-за этого местами на торговых полках беспорядки.

Стоит отметить, что на всех торговых площадках имеются средства для дезинфекции рук, которыми могут воспользоваться все покупатели. В некоторых бутиках есть баллончики, которые при распылении обеззараживают воздух.

В Бурятии на сегодня зарегистрирован 1681 случай заболевания коронавирусом. Накануне выздоровели сразу 60 людей, у которых был диагностирован коронавирус. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1007 человек, сообщили в оперштабе. Также в статистику входят 10 летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.

торговый центр коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото
В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото
Бизнес, 04.06.2020
Выручка у открывшихся торговых точек в ТРЦ пока мизерная
«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь
«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь
Бизнес, 04.06.2020
«На что надеялся подрядчик?» - раскритиковал работу главный дорожник города
В Улан-Удэ непогода помешала выполнить ремонт дорог в срок
В Улан-Удэ непогода помешала выполнить ремонт дорог в срок
Бизнес, 04.06.2020
Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня
В Бурятии фермер планирует запустить производство йогуртов
В Бурятии фермер планирует запустить производство йогуртов
Бизнес, 04.06.2020
Специально для производства йогуртов фермеры заложили смородиновый сад
Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Бизнес, 03.06.2020
Закупки были в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%
Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%
Бизнес, 03.06.2020
Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса
Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля
Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля
Бизнес, 03.06.2020
Дату открытия кинотеатров в стране озвучил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко
Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка
Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка
Бизнес, 03.06.2020
В конкурсе, посвящённом 75-летию Великой Победы, участвуют дети в возрасте от 6 до 14 лет
В Бурятии кафе откроются с 10 июня
В Бурятии кафе откроются с 10 июня
Бизнес, 03.06.2020
Разрешат открыться кафе и ресторанам с отдельным уличным входом
«Мы нужны жителям»: Фитнес-клубы Бурятии просят разрешить им открыться
«Мы нужны жителям»: Фитнес-клубы Бурятии просят разрешить им открыться
Бизнес, 03.06.2020
Фитнес-клубы и спортивные ассоциации в обращении к главе Бурятии недоумевают, почему им нельзя работать
Улан-удэнцы жалуются на ямочный ремонт
Улан-удэнцы жалуются на ямочный ремонт
Бизнес, 03.06.2020
Если подрядчики не будут соблюдать требования, им грозит расторжение контрактов
В Бурятии торговые центры и общепит готовят к поэтапному открытию
В Бурятии торговые центры и общепит готовят к поэтапному открытию
Бизнес, 03.06.2020
В ТРЦ пока откроются только торговые зоны
Кафе и рестораны в Бурятии откроют раньше 1 июля
Кафе и рестораны в Бурятии откроют раньше 1 июля
Бизнес, 03.06.2020
Об этом глава Бурятии сообщил предпринимателям из сферы общепита
В Бурятии пострадавшие от пандемии перевозчики начали получать субсидии
В Бурятии пострадавшие от пандемии перевозчики начали получать субсидии
Бизнес, 02.06.2020
«В апреле нам пришлось закрыть дальние маршруты», - поделился заиграевский перевозчик

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^