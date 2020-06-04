В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото

Выручка у открывшихся торговых точек в ТРЦ пока мизерная
В Улан-Удэ потихоньку «оживают» торговые центры. Со 2 июня ТРЦ в Бурятии получили разрешение на возобновление работы и открытие торговых бутиков, за исключением зон развлечения и общественного питания.
Кинотеатры, детские игровые зоны, аттракционы, ночные клубы и другие развлекательные заведения с массовым пребыванием людей в ТЦ будут закрыты как минимум до конца месяца.
Как сообщал «Байкал-Daily», с середины мая в Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, разрешив открыться ещё ряду предприятий, а населению позволив прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе. Также с 1 июня разрешили работать турбазам и гостевым домам, но пока только для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании.
Также с 10 июня в республике начнут открываться предприятия общественного питания. Для этого предпринимателям необходимо зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». Кроме того, у общепита должен быть отдельный вход с улицы.
В городских торговых центрах, по сравнении с временами до пандемии, не очень многолюдно. Развлекательные зоны закрыты, не работают фудкорты, некоторые зоны отгорожены лентой или стульями.
В популярном магазине детских товаров продавцы признались, что за день выручка составила всего 1,5 тысячи рублей.
Впрочем, в некоторых магазинах даже выстраиваются очереди, из-за этого местами на торговых полках беспорядки.
Стоит отметить, что на всех торговых площадках имеются средства для дезинфекции рук, которыми могут воспользоваться все покупатели. В некоторых бутиках есть баллончики, которые при распылении обеззараживают воздух.
В Бурятии на сегодня зарегистрирован 1681 случай заболевания коронавирусом. Накануне выздоровели сразу 60 людей, у которых был диагностирован коронавирус. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1007 человек, сообщили в оперштабе. Также в статистику входят 10 летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.
В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото
Бизнес, Фото:
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