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В Бурятии выявили ещё 48 заражённых COVID-19

В Бурятии выявили ещё 48 заражённых COVID-19
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Число выздоровевших от коронавируса в Бурятии впервые превысило 1000

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки выявили ещё 48 больных коронавирусом. Накануне в Бурятии было 1633 случая заражения, на утро 4 июня их число выросло до 1681. Из них в Улан-Удэ – 907.

Из 48 новых случаев COVID-19: семь человек – прибывшие из регионов России, семь человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, шесть человек из домашних очагов, пять были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1385 человек, все лабораторно обследованы, уточнили в республиканском оперштабе.

Накануне выздоровели сразу 60 людей, у которых был диагностирован коронавирус. Число завершивших лечение за всё время, таким образом, впервые превысило тысячу. «За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1007 человек», - сообщили в оперштабе.

Входят в статистику и 10 летальных случаев. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,63%.

На сегодня в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 462 больных, один больной, сдававший анализы в Бурятии, лечится в стационаре в городе Зима Иркутской области. Среди пациентов стационаров 41 ребёнок, их состояние удовлетворительное. Также на амбулаторном лечении находится 201 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё восемь больных, из них четверо – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в реанимации лежат пять человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», каждого десятого жителя Бурятии обследовали на коронавирус.

Накануне стало известно, что небольшое село Барагхан Курумканского района закрыто на карантин из-за вспышки COVID-19. Заразившаяся сотрудница магазина несколько дней обслуживала сельчан.

Также заболевший COVID-19 выявлен среди сотрудников детского сада «Солнышко» в Улан-Удэ.

С 10 июня в Бурятии разрешили открыться предприятиям общественного питания, у которых есть отдельный уличный вход.

Торговые центры также готовят к поэтапному открытию, сперва разрешат работать торговым павильонам.
коронавирус профилактика
 
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