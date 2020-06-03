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В Бурятии торговые центры и общепит готовят к поэтапному открытию

В Бурятии торговые центры и общепит готовят к поэтапному открытию
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В ТРЦ пока откроются только торговые зоны

Торговые центры и организации общественного питания готовят к поэтапному открытию. Этот вопрос стал одним из главных на совещании республиканского оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Для посетителей торговых центров пока будут доступны только торговые залы, а зоны развлечений и отдыха остаются закрытыми.

Работа торговых центров, кафе и ресторанов будет возобновляться при соблюдении целого ряда правил.

Послабление ограничительного режима относительно отдельных категорий организаций и предприятий зависит от текущей эпидемиологической обстановки и выполнения регионом трёх основных показателей, установленных Роспотребнадзором России. Это коэффициент распространения инфекции в республике не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день – не ниже 70.

- Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составил 0,8, свободный коечный фонд – 50%, охват населения тестированием 248,5 на 100 тысяч, летальность - 0,6%. За весь период лабораторно обследовано 99538 жителей республики, за последние сутки обследовано 2164 человека, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. 

- В последние четыре дня нормативы выполняются. С учётом этих показателей принимаем решение об открытии торговых центров с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Общественные зоны и развлекательные зоны торговых центров остаются закрытыми, открываются все торговые павильоны. Также готовим к открытию организации общественного питания с вынесением предписания Роспотребнадзора Бурятии, - озвучил решение оперативного штаба глава Бурятии Алексей Цыденов.

Все организации торговли и общепита, получающие разрешение на работу, должны зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия» и ознакомиться с рекомендациями Управления Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач Бурятии отметил, что ношение масок, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 м друг от друга останется на всех этапах выхода из режима ограничительных мероприятий.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня у торгового центра «Народный» в Улан-Удэ возник сход. Около 50 арендаторов просили открыть комплекс и позволить им работать. Предприниматели заявили о своём «безвыходном положении». Люди не работают уже больше двух месяцев и лишены доходов. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев сообщал, что к нему обращались с просьбой о возобновлении работы арендаторы всех торговых центров


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