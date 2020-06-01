В Улан-Удэ бизнесмены на сходе попросили открыть «Народный»

Арендаторы торгового комплекса «Народный» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении»
Сегодня в Улан-Удэ арендаторы торгового комплекса «Народный» попросили открыть рынок. Около 50 человек собрались около здания. Видео с «собрания» арендаторов выложили в аккаунте издания «Новая Бурятия» в Instagram.
- У нас не открывается рынок по всем известной причине – в стране коронавирус, закрыты торговые центры. Должны были они открыться во вторую очередь, но так как у нас в республике осложнилась обстановка с коронавирусом, нас не открывают. Ладно, мы с этим согласны, эпидобстановка серьёзная. Возникает вопрос – почему на фоне закрытия нас открываются торговые центры. Почему мы закрыты? Почему? Хотя бы, когда мы предлагаем – наши торговые центры разграничить по 400 квадратных метров при имеющихся входах и выходах, чтобы нам пошли навстречу, чтобы открыли нас, - заявила одна из арендаторов.
Выступила здесь и юрист. Она отметила, что некоторые торговые центры в столице Бурятии открылись несанкционированно.
- Что касаемо открытия других торговых центров, они открылись на сегодня вразрез с действующим указом главы Бурятии. За нарушение данного указа грозит ответственность, это привлечение по статье 6.3 КоАП РФ, наложение штрафных санкций, вплоть до закрытия на 90 суток. Мы не можем на сегодня открыть торговые центры. Есть послабления, что торговые залы, которые имеют площадь до 400 квадратных метров, имеющие свой личный уличный вход, имеют право открыться, - пояснила она.
По словам ещё одного арендатора, они все надеялись на открытие центров 1 июня. Однако 29 мая стало известно, что республиканский оперативный штаб принял решение о продлении в Бурятии режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и других ограничительных мероприятий до 30 июня.
- Два месяца мы просидели как законопослушные люди. Мы надеялись, что рынок у нас откроется. Но когда ещё на месяц закрывается, у людей просто безвыходное состояние. И поэтому мы сегодня пришли в администрацию, чтобы решить как-то, не нарушая законы. Как это можно сделать? Поэтому мы обсуждаем. Конечно, люди устали сидеть. У наших людей, которые работают семьями, есть у кого-то и 5 детей, чем их кормить? У кого-то съёмные квартиры, они ещё не успели на квартиру накопить. Ладно мы, сейчас молодёжь живет в съёмных квартирах, поэтому безвыходное положение, надо что-то решать, - эмоционально сказала женщина.
На видео она обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову с вопросом – как можно всё это решить.
- Если есть возможность разделить эти бутики, сделать отдельные входы, надо этот вопрос решать. Мы обращаемся к главе республики, если послабления в других городах, если послабления в других торговых центрах, почему нам нельзя это обсудить? Как это можно решить? И поэтому мы, представители торгового центра «Народный», обращаемся. У всех безвыходная ситуация, - подытожила арендатор.
Позже стало известно, что на место к арендаторам выезжал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.
-Мы считаем, что первые этажи, которые подходят под критерий - 400 квадратных метров, с отдельным входом, должны открыться. Вторые этажи мы закроем. Те, кто оказался на вторых этажах, чтобы они вышли на уличную торговлю, - выразил коллективную просьбу представитель рынка.
Со своей стороны, Чингис Матхеев обещал довести информацию до властей, озвучить проблему на заседании оперативного штаба.
- Давайте сделаем так. Мы свяжемся с Роспотребнадзором, всю эту повестку доведём. Эта же позиция касается не только «Народного», это касается других торговых центров, где куча людей работают, - отметил он.
Также бизнес-омбудсмен добавил, что собираться таким большим количеством – нельзя, и с ним потом могут общаться представители инициативной группы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии дал бизнесменам свой номер телефона для связи.
В Улан-Удэ бизнесмены на сходе попросили открыть «Народный»
Бизнес, Фото:
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