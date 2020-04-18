Соответствующие изменения будут внесены в указ главы региона
В Бурятии могут разрешить работу парикмахерских. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Соответствующие изменения будут внесены в указ главы региона Алексея Цыденова.
- Изменения в работа портала Работающая Бурятия уже внесены, - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 марта в Бурятии в связи с распространением коронавируса закрыли торговые центры, рестораны, а также парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции вскоре был продлён до 30 апреля. Отдельным указом главы Бурятии расширены сферы и отрасли экономики, которым разрешено возобновить работу, вот только предприятия сферы красоты в этот список не попали.
Не так давно владельцы парикмахерских обратились к главе республики с просьбой разрешить им работать, опубликовав соответствующую петицию в Сети.
В Бурятии могут разрешить работу парикмахерских
Бизнес, Фото:
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