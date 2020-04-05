В Бурятии расширен список работающих в изоляцию предприятий

Также Алексей Цыденов увеличил перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые будут трудиться с 6 апреля.

- Мы многие предприятия открываем, но с требованием обеспечить меры безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Работа по недопущению ухудшения эпидситуации - безусловный приоритет, - озвучил условия снятия ограничений Алексей Цыденов.- Организации социального обслуживания;- Специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); оптика;- Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных;- Организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;- Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги;- Организации, оказывающие ритуальные услуги;- Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней общих для человека и животных и организации, занимающиеся отловом животных без владельцев;- Строительные организации, а также производители и поставщики строительных материалов, задействованные при строительстве и реконструкции объектов в Бурятии в рамках реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта, а также организации, задействованные при строительстве многофункционального медицинского центра в Улан-Удэ;- Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твёрдого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку;- Организации по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в этой сфере- Отделение Пенсионного фонда по Республике Бурятия;- Региональное отделение Фонда социального страхования- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.- Организации системы нефтепродуктообеспечения;- Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки;- Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки;- Специализированные организации, осуществляющие деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств;- Дорожно-строительные, дорожно-ремонтные и мостостроительные организации; организации, осуществляющее ремонт и обслуживание трамвайных путей;- Предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых в удалении от населенных пунктов при соблюдении режима локального проживания сотрудников на месте ведения работ;- Организации, осуществляющие работы по охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, а также профилактическую работу на территории Республики Бурятия по предупреждению природных пожаров (патрульные, патрульно-маневренные, маневренные, патрульно-контрольные группы, старосты сельских поселений), организации, участвующие в профилактике и тушении пожаров в населенных пунктах республики на общественных началах (добровольная пожарная охрана).- Организации, осуществляющие лесозаготовку, лесопереработку и иную деятельность в сфере лесного комплекса;- Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.- Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;- Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия;- Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера;- Организации обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, производство строительных материалов, деревообработка;- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;- Системообразующие организации;- Организации, осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств;- Организации, осуществляющие строительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетики и топливного комплекса;- Тепло, - энергосбытовые организации.Допускается деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая возможна бесконтактным способом по месту проживания.Перечень непродовольственных товаров первой необходимости расширился табачной продукцией и автозапчастями.1. Санитарно-гигиеническая маска.2. Антисептик для рук.3. Салфетки влажные.4. Салфетки сухие.5. Мыло туалетное.6. Мыло хозяйственное.7. Паста зубная.8. Щетка зубная.9. Бумага туалетная.10. Гигиенические прокладки.11. Стиральный порошок.12. Подгузники детские.13. Спички.14. Свечи.15. Пеленка для новорожденного.16. Шампунь детский.17. Крем от опрелостей детский.18. Бутылочка для кормления.19. Соска-пустышка.20. Бензин автомобильный.21. Дизельное топливо.22. Сжиженный природный газ.23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).24. Автозапчасти.25. Табачная продукция.Жителям Бурятии до 30 апреля включительно необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси.1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;2. случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;6. при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.Для жителей республики в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, определенные ранее принятым указом, а также всех остальных граждан, у кого нет разрешения идти на работу, до 30 апреля 2020 продлевается строгий режим самоизоляции.При необходимости выезда или выхода из дома необходимо иметь при себе паспорт, а в случае следования к работы - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.До особого распоряжения продлён запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий. Также не будут работать кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения. Новой редакцией указа запрещается работа букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.Республиканское агентство занятости с 6 по 30 апреля организует свою работу в дистанционном режиме. Управление ЗАГС по 30 апреля будет регистрировать рождение и смерть.