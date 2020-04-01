Новые партии лимонов, на которые сейчас особый спрос, могут прийти в Бурятию ещё не скоро
В магазинах Бурятии резко подскочили цены на не самый ходовой прежде фрукт – лимон. Если совсем недавно стоимость была адекватной, то сейчас за килограмм нужно заплатить почти 500 рублей, а то и больше. Средняя цена одного лимона – 80 рублей. Жители в соцсетях и мессенджерах делятся фотографиями ценников и возмущаются сложившейся ситуацией:
«В магазине цена на лимон почти 500 рублей. Говорят, что за день 2 раза переоценка была, ужас просто»
«В Загорске лимоны утром были по цене 129 руб. А на данный момент 489 рублей. Один лимон средняя цена - 80 рублей»
В паблике «Аноним 03» появился снимок лимона, который обошёлся покупателю в 92 рубля, цена за килограмм здесь 600 рублей. Фрукт был приобретён в Тарбагатайском районе.
Другие горожане в мессенджерах сообщают о том, что в некоторых магазинах стоимость за 1 кг лимонов достигла 700 рублей. «Ужас, теперь в магазинах ходишь, как в музее», - поделилась местная жительница.
Как сообщил источник «Байкал-Daily» в торговой сфере, лимонов в Улан-Удэ уже практически нигде нет, и то, что продают сейчас – это остатки старых партий. Между тем, поставщик из Новороссийска взвинтил цену до 400 рублей за килограмм – с корабля. Плюсом к этому, фрукты надо доставить до республики, а это тоже расходы и время.
К слову, имбирь уже практически исчез с прилавков. Растут цены на лук и чеснок.
В Бурятии на фоне пандемии лимоны становятся «золотыми»
Бизнес, Фото:
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