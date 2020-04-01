 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Апреля

31 Марта

Популярное

В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»

В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
Бизнес,  Фото:Читинская таможня
Все сумки и рюкзаки конфискованы

Более шести тысяч контрафактных сумок и рюкзаков известной торговой марки «VOGUE» выявили сотрудники Читинской таможни на Забайкальском таможенном посту. Российская компания подала декларацию на ввоз товар из Китая.

Рюкзаки и сумки были маркированы товарным знаком «VOGUE», на их перемещение необходимо было представить разрешительные документы на право использования этого товарного знака. Представители компании не смогли этого сделать.

Правообладателем товарного знака «VOGUE» является компания «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.» (Франция). В ответ на запрос Читинской таможни от представителя правообладателя товарного знака «VOGUE» поступило письмо о том, что российская компания, которая ввозила сумки и рюкзаки, не является уполномоченным на ввоз и реализацию товара.

Представитель правообладателя указал, что использование товарного знака «VOGUE» на контрафактном товаре может нанести ущерб репутации компании «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.».

- Читинская таможня возбудила и передала в суд дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака». Арбитражный суд Забайкальского края вынес решение признать российскую компанию, ввозившую контрафактные сумки и рюкзаки, виновной, назначить ей наказание в виде административного штрафа 50 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Таможня контрафактная продукция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
Бизнес, 01.04.2020
Все сумки и рюкзаки конфискованы
Tele2 подарит гигабайты сидящим дома жителям Бурятии
Tele2 подарит гигабайты сидящим дома жителям Бурятии
Бизнес, 31.03.2020
На фоне пандемии коронавируса Tele2 поощрит абонентов, соблюдающих режим самоизоляции
Фермерам Бурятии выдали субсидий на 126 млн рублей
Фермерам Бурятии выдали субсидий на 126 млн рублей
Бизнес, 31.03.2020
Аграрии также получат субсидии на приобретение молодняка сельскозяйственных животных
Ольхон из-за коронавируса закрыли для туристов
Ольхон из-за коронавируса закрыли для туристов
Бизнес, 31.03.2020
Продукты питания и товары первой необходимости для местных жителей завезли на остров в достаточном объёме
В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам
В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам
Бизнес, 31.03.2020
В указ главы Бурятии для этого внесли изменения
Две авиакомпании временно отменили рейсы в Улан-Удэ
Две авиакомпании временно отменили рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 31.03.2020
Временно приостановили полёты «Победа» и «Смартавиа»
В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса
В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса
Бизнес, 31.03.2020
Регоператор заявил о близкой к критической финансовой ситуации
В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины
В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины
Бизнес, 31.03.2020
Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
На вокзалах Бурятии не работают кафе
На вокзалах Бурятии не работают кафе
Бизнес, 31.03.2020
Также приостановлена торговля непродовольственными товарами
«Водоканал» в Улан-Удэ дезинфицируют из-за коронавируса
Бизнес, 31.03.2020
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию
В Бурятии не все выполняют указ президента о нерабочей неделе
В Бурятии не все выполняют указ президента о нерабочей неделе
Бизнес, 30.03.2020
Улан-удэнцы жалуются, что вынуждены «работать взаперти»
Бурятии лесозаготовители возместят ущерб животному миру на 3 млн
Бурятии лесозаготовители возместят ущерб животному миру на 3 млн
Бизнес, 30.03.2020
В прошлом году ущерб животному миру составил почти 6 миллионов рублей
В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса
В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса
Бизнес, 30.03.2020
Куриные тушки и свинина хранились без документов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^