Все сумки и рюкзаки конфискованы
Более шести тысяч контрафактных сумок и рюкзаков известной торговой марки «VOGUE» выявили сотрудники Читинской таможни на Забайкальском таможенном посту. Российская компания подала декларацию на ввоз товар из Китая.
Рюкзаки и сумки были маркированы товарным знаком «VOGUE», на их перемещение необходимо было представить разрешительные документы на право использования этого товарного знака. Представители компании не смогли этого сделать.
Правообладателем товарного знака «VOGUE» является компания «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.» (Франция). В ответ на запрос Читинской таможни от представителя правообладателя товарного знака «VOGUE» поступило письмо о том, что российская компания, которая ввозила сумки и рюкзаки, не является уполномоченным на ввоз и реализацию товара.
Представитель правообладателя указал, что использование товарного знака «VOGUE» на контрафактном товаре может нанести ущерб репутации компании «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.».
- Читинская таможня возбудила и передала в суд дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака». Арбитражный суд Забайкальского края вынес решение признать российскую компанию, ввозившую контрафактные сумки и рюкзаки, виновной, назначить ей наказание в виде административного штрафа 50 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 01.04.2020
Все сумки и рюкзаки конфискованы
На фоне пандемии коронавируса Tele2 поощрит абонентов, соблюдающих режим самоизоляции
Аграрии также получат субсидии на приобретение молодняка сельскозяйственных животных
Продукты питания и товары первой необходимости для местных жителей завезли на остров в достаточном объёме
В указ главы Бурятии для этого внесли изменения
Временно приостановили полёты «Победа» и «Смартавиа»
Покупателей на крупнейшем рынке Улан-Удэ почти нет
Регоператор заявил о близкой к критической финансовой ситуации
Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
Также приостановлена торговля непродовольственными товарами
Медучреждения построят в Братске, Тайшете и Шелехове
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию
Улан-удэнцы жалуются, что вынуждены «работать взаперти»
В прошлом году ущерб животному миру составил почти 6 миллионов рублей
Куриные тушки и свинина хранились без документов