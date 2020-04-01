В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»

Бизнес, Фото: Читинская таможня

Все сумки и рюкзаки конфискованы



Более шести тысяч контрафактных сумок и рюкзаков известной торговой марки «VOGUE» выявили сотрудники Читинской таможни на Забайкальском таможенном посту. Российская компания подала декларацию на ввоз товар из Китая.



Рюкзаки и сумки были маркированы товарным знаком «VOGUE», на их перемещение необходимо было представить разрешительные документы на право использования этого товарного знака. Представители компании не смогли этого сделать.



Правообладателем товарного знака «VOGUE» является компания «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.» (Франция). В ответ на запрос Читинской таможни от представителя правообладателя товарного знака «VOGUE» поступило письмо о том, что российская компания, которая ввозила сумки и рюкзаки, не является уполномоченным на ввоз и реализацию товара.



Представитель правообладателя указал, что использование товарного знака «VOGUE» на контрафактном товаре может нанести ущерб репутации компании «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.».



- Читинская таможня возбудила и передала в суд дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака». Арбитражный суд Забайкальского края вынес решение признать российскую компанию, ввозившую контрафактные сумки и рюкзаки, виновной, назначить ей наказание в виде административного штрафа 50 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

