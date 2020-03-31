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В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам

В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В указ главы Бурятии для этого внесли изменения

30 марта в указ главы Бурятии внесены изменения, согласно которым для обеспечения населения бесперебойной связью и выходом в интернет дополнительно могут работать специализированные салоны связи. Это салоны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, при торгово-торгово-развлекательных центрах, имеющих отдельный вход, а также в продуктовых супермаркетах при наличии отдельного бутика.

Дополнительно разрешено работать магазинам зоотоваров и зооаптекам, поскольку корма для животных и ветеринарные препараты включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Допускается продажа строительных материалов, электрики и других непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки по месту жительства клиента или месту проведения работ, без организации пунктов выдачи товара. Приём заявок ведётся удаленно, по телефону или онлайн.

Кроме того, с 30 марта по 5 апреля приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и иных средствах размещения. В отношении гостей, уже проживающих там, необходимо обеспечить условия для их самоизоляции, организовать их питание внутри зданий. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.

В Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

«Байкал-Daily» представлял атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с пустынных улиц Улан-Удэ.




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