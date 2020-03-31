В указ главы Бурятии для этого внесли изменения
30 марта в указ главы Бурятии внесены изменения, согласно которым для обеспечения населения бесперебойной связью и выходом в интернет дополнительно могут работать специализированные салоны связи. Это салоны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, при торгово-торгово-развлекательных центрах, имеющих отдельный вход, а также в продуктовых супермаркетах при наличии отдельного бутика.
Дополнительно разрешено работать магазинам зоотоваров и зооаптекам, поскольку корма для животных и ветеринарные препараты включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
Допускается продажа строительных материалов, электрики и других непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки по месту жительства клиента или месту проведения работ, без организации пунктов выдачи товара. Приём заявок ведётся удаленно, по телефону или онлайн.
Кроме того, с 30 марта по 5 апреля приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и иных средствах размещения. В отношении гостей, уже проживающих там, необходимо обеспечить условия для их самоизоляции, организовать их питание внутри зданий. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.
«Байкал-Daily» представлял атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с пустынных улиц Улан-Удэ.
В Бурятии разрешили работу салонам связи и зоомагазинам
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Временно приостановили полёты «Победа» и «Смартавиа»
Покупателей на крупнейшем рынке Улан-Удэ почти нет
Регоператор заявил о близкой к критической финансовой ситуации
Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
Также приостановлена торговля непродовольственными товарами
Медучреждения построят в Братске, Тайшете и Шелехове
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию
Улан-удэнцы жалуются, что вынуждены «работать взаперти»
В прошлом году ущерб животному миру составил почти 6 миллионов рублей
Куриные тушки и свинина хранились без документов
38 сотрудников восстановили свои трудовые права
Маски для улан-удэнцев доставят самолётом из Москвы
Бизнес, 29.03.2020
На автобусных и трамвайных маршрутах оптимизируют количество транспорта
Бизнес, 27.03.2020
«Моем, убираем, дезинфицируем и уходим по домам», - сообщила Дарима Матханова
Бизнес, 27.03.2020
С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки