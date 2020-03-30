«Байкал-Daily» представляет атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с пустынных улиц Улан-Удэ
Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена указом Владимира Путина нерабочей. Президент призвал граждан в целях безопасности остаться дома. Такие жёсткие меры должны помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в стране: число заражённых растёт с каждым днём, на вечер 30 марта зарегистрировано 1836 случаев.
В Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.
Сейчас работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия – торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, заводы и прочие – закрыты.
В воскресенье «Байкал-Daily» уже публиковал фоторепортаж с обезлюдевших улиц Улан-Удэ. Уже тогда улицы напоминали сцены из фильмов про зомбоапокалипсис. Сегодня в городе, хоть чуть и многолюднее, но они всё же практически пустынны. Кажется, что большинство улан-удэнцев вняли просьбе президента «не надеяться на авось» и засели по домам. Лишь одинокие дворники метут опустевшие улицы и дворы.
Кадры были сделаны в разгар дня, когда прежде на улицах сновали толпы людей, Элеватор стоял в пробках, Борсоева была заполнена машинами в сторону Селенгинского моста, а в маршрутках и трамваях и трамваях было не протолкнуться. Сейчас – ситуация прямо противоположная: на улицах ни души, на дорогах почти нет машин. Видимо, будет до конца карантина. Одно точно: таким Улан-Удэ ещё никогда не был.
Таким Улан-Удэ ещё не видели: Фоторепортаж из опустевшего города
Общество, Фото:
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