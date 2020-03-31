Покупателей на крупнейшем рынке Улан-Удэ почти нет
Сегодня некоторые продавцы на Центральном рынке Улан-Удэ сообщили горожанам, что сворачивают свою работу с завтрашнего дня и распродают оставшуюся продукцию. Действительно, уже сейчас некоторые прилавки пустуют.
- Больше половины мясных мест не работает, покупателей практически нет, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
В администрации рынка «Байкал-Daily» сообщили, что некоторые арендаторы на первом этаже, где реализуются продукты питания, сами приняли решение о закрытии, рынок же будет работать дальше.
Здесь также уточнили, что второй этаж, где продают одежду и вещи, полностью не работает.
Как сообщал Байкал-Daily», 29 марта по 5 апреля закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности Продолжают работу продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости. Первый этаж Центрального рынка, на котором продают исключительно продукты, подпадает под перечень учреждений, которые могут продолжать работу во время карантина.
По «индексу самоизоляции», представленному Яндексом, Улан-Удэ получил 4 балла из 5, что означает, что на улицах почти никого нет.
Часть арендаторов Центрального рынка в Улан-Удэ сворачивают работу: фоторепортаж
Бизнес, Фото:
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