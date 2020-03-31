В Улан-Удэ на улице «почти никого», судя по индексу самоизоляции «Яндекса»

Индекс самоизоляции в столице Бурятии составляет 4,4 балла
Компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.
- Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах, - говорится в сообщении «Яндекса».
При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
Если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. «Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», подчёркивают в «Яндекс».
Так, в Улан-Удэ по состоянию на 8 утра 31 марта индекс составляет 4,4 балла, это значит, что на улице почти никого. Накануне индекс Улан-Удэ составлял 3,9 баллов - это был один из лучших результатов по стране.
На сегодня столица Бурятии отстаёт, во многих городах уровень самоизоляции гораздо выше, например, в Кургане, Мурманске и Пскове индекс составил 5,0 балла.
В Чите большинство людей дома, индекс составляет 3,5 балла, в Иркутске – почти никого на улице, индекс – 4,0 балла.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.
Сейчас работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия – торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, заводы и прочие – закрыты.
«Байкал-Daily» представлял атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с пустынных улиц Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на улице «почти никого», судя по индексу самоизоляции «Яндекса»
Общество, Фото:
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