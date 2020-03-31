 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Марта

30 Марта

Популярное

В Улан-Удэ на улице «почти никого», судя по индексу самоизоляции «Яндекса»

В Улан-Удэ на улице «почти никого», судя по индексу самоизоляции «Яндекса»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Индекс самоизоляции в столице Бурятии составляет 4,4 балла

Компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.

- Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах, - говорится в сообщении «Яндекса».

При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

Если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. «Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», подчёркивают в «Яндекс».

Так, в Улан-Удэ по состоянию на 8 утра 31 марта индекс составляет 4,4 балла, это значит, что на улице почти никого. Накануне индекс Улан-Удэ составлял 3,9 баллов - это был один из лучших результатов по стране.

На сегодня столица Бурятии отстаёт, во многих городах уровень самоизоляции гораздо выше, например, в Кургане, Мурманске и Пскове индекс составил 5,0 балла.

В Чите большинство людей дома, индекс составляет 3,5 балла, в Иркутске – почти никого на улице, индекс – 4,0 балла.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.

Сейчас работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия – торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, заводы и прочие – закрыты.

«Байкал-Daily» представлял атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с пустынных улиц Улан-Удэ
коронавирус оставайтесь_дома самоизоляция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в параде 9 мая задействуют легендарный Т-34 и ретро-машины
В Улан-Удэ в параде 9 мая задействуют легендарный Т-34 и ретро-машины
Общество, 31.03.2020
Всего около 60 единиц вооружения и военной техники можно будет увидеть 9 мая
В Улан-Удэ на улице «почти никого», судя по индексу самоизоляции «Яндекса»
В Улан-Удэ на улице «почти никого», судя по индексу самоизоляции «Яндекса»
Общество, 31.03.2020
Индекс самоизоляции в столице Бурятии составляет 4,4 балла
В Улан-Удэ начнут дезинфицировать улицы
В Улан-Удэ начнут дезинфицировать улицы
Общество, 31.03.2020
Для дезинфекции улиц переоборудуют дорожные машины и поливомоечную технику
Таким Улан-Удэ ещё не видели: Фоторепортаж из опустевшего города
Таким Улан-Удэ ещё не видели: Фоторепортаж из опустевшего города
Общество, 31.03.2020
«Байкал-Daily» представляет атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с пустынных улиц Улан-Удэ
В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону
В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону
Общество, 31.03.2020
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения 
Улан-удэнца отправили в колонию за покупку «синтетики»
Улан-удэнца отправили в колонию за покупку «синтетики»
Общество, 31.03.2020
Мужчина заявил, что приобрёл наркотик для себя 
В районной школе в Бурятии работал физрук без образования
В районной школе в Бурятии работал физрук без образования
Общество, 31.03.2020
После прокурорского вмешательства договор с учителем расторгнут 
Жителей Бурятии оштрафовали за ложные показания
Жителей Бурятии оштрафовали за ложные показания
Общество, 31.03.2020
Сельчане пытались помочь обвиняемому избежать наказания 
Улан-удэнцев через громкоговорители просят оставаться дома. ВИДЕО
Улан-удэнцев через громкоговорители просят оставаться дома. ВИДЕО
Общество, 31.03.2020
По городу курсирует специальный автомобиль 
В Бурятии Роспотребнадзор дал рекомендации родителям
В Бурятии Роспотребнадзор дал рекомендации родителям
Общество, 30.03.2020
«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», - отмечают специалисты
Жители Иркутска привозят фрукты животным зоогалереи
Жители Иркутска привозят фрукты животным зоогалереи
Общество, 30.03.2020
«Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра», - отмечают специалисты

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^