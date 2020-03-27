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Тункинский район Бурятии закрыли для туристов

Тункинский район Бурятии закрыли для туристов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность

Тункинский район Бурятии, где расположены популярные здравницы и курорты Аршан, Нилова Пустынь, Жемчуг, с завтрашнего дня закрывается для туристов. Об этом сообщила известная общественница Дора Хамаганова, приведшая в соцсетях официальный указ.

«С 28 марта до 1 июня приостанавливается бронирование, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортах Тункинского района. Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Дора Хамаганова объяснила, что запрет на размещение отдыхающих относится и к частным гостевым домам в Тункинском районе.

В отношении отдыхающих, уже проживающих в гостевых домах и пансионатах:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о супругах из Тункинского района, которые по возвращении из Израиля были отправлены в инфекционный бокс.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Больные – супруги-бизнесмены, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице. Уже обследовано 350 человек, с которыми контактировали заразившиеся. Среди обследованных и глава Бурятии Алексей Цыденов: его результат на коронавирус отрицательный.

Накануне четыре пробы дали предварительно положительный результат. Все четверо пациентов госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в референс-центр «Вектор» (Новосибирск). 
Тункинский район туризм
 
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