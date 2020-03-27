Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность
Тункинский район Бурятии, где расположены популярные здравницы и курорты Аршан, Нилова Пустынь, Жемчуг, с завтрашнего дня закрывается для туристов. Об этом сообщила известная общественница Дора Хамаганова, приведшая в соцсетях официальный указ.
«С 28 марта до 1 июня приостанавливается бронирование, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортах Тункинского района. Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности», - говорится в сообщении.
Дора Хамаганова объяснила, что запрет на размещение отдыхающих относится и к частным гостевым домам в Тункинском районе.
В отношении отдыхающих, уже проживающих в гостевых домах и пансионатах:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о супругах из Тункинского района, которые по возвращении из Израиля были отправлены в инфекционный бокс.
По последним данным, в Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Больные – супруги-бизнесмены, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице. Уже обследовано 350 человек, с которыми контактировали заразившиеся. Среди обследованных и глава Бурятии Алексей Цыденов: его результат на коронавирус отрицательный.
Накануне четыре пробы дали предварительно положительный результат. Все четверо пациентов госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в референс-центр «Вектор» (Новосибирск).
Тункинский район Бурятии закрыли для туристов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 27.03.2020
О том, как изменились цены, рассказал замминистра промышленности Бурятии
Бизнес, 27.03.2020
Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность
Бизнес, 25.03.2020
Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники
Законопроект о снижении налоговой нагрузки внёс глава Бурятии
В отношении организаций возбуждены административные производства
Начался приём заявок
Начинается приём заявок
Жалоба касается поставки сценического подиума
Руководителя компании оштрафовали на 250 тысяч рублей
Мужчина припарковал машину у дома, несмотря на предупреждающие вывески и ленты
Сегодня одобрили запрет на продажу опасных никотинсодержащих конфет и порошков
Бизнесмены встретились с заместителем природоохранного прокурора
Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию
Супермаркет «Титан» появился в Усть-Баргузине
В этот день состоится голосование за поправки в Конституцию