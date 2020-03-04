В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт

Компания включена в реестр недобросовестных подрядных организаций



Бурятское УФАС рассмотрело обращение Фонда капитального ремонта и включило ООО «Ангарсквостокстрой» в реестр недобросовестных подрядных организаций.



В июле прошлого года Фонд по итогам аукциона заключил с компанией договор на капремонт в 11 домах в Заиграевском районе Бурятии на общую сумму 11,2 млн рублей. В установленные договором срок – до 23 ноября - работы не были выполнены.



- В соответствии с положением о порядке привлечения подрядных организаций для капремонта информация о недобросовестном подрядчике будет исключена из реестра через три года, - сообщает Бурятское УФАС.







