Компания включена в реестр недобросовестных подрядных организаций
Бурятское УФАС рассмотрело обращение Фонда капитального ремонта и включило ООО «Ангарсквостокстрой» в реестр недобросовестных подрядных организаций.
В июле прошлого года Фонд по итогам аукциона заключил с компанией договор на капремонт в 11 домах в Заиграевском районе Бурятии на общую сумму 11,2 млн рублей. В установленные договором срок – до 23 ноября - работы не были выполнены.
- В соответствии с положением о порядке привлечения подрядных организаций для капремонта информация о недобросовестном подрядчике будет исключена из реестра через три года, - сообщает Бурятское УФАС.
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
Бизнес, Фото:
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