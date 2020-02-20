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Строитель моста через Уду в Улан-Удэ получил аванс в 700 млн

Строитель моста через Уду в Улан-Удэ получил аванс в 700 млн
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Мэрия выкупит земельные участки, которые попали в зону строительства третьего моста через Уду

В этом году в Улан-Удэ начнётся строительство третьего моста через Уду. Уже определён подрядчик строительства, ему проплачен аванс в размере 700 млн рублей, сообщили в администрации города.

Сейчас идёт работа по отчуждению земельных участков в пользу строительной организации для начала земляных работ, пояснил мэр Игорь Шутенков.

- В прошлом году было выделено 100 млн рублей на проектную документацию. После того, как мы её получили, разыграли уже непосредственно строительство моста, - рассказал Игорь Шутенков.

Госзаказчиком строительства выступает «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», подрядчиком по итогам конкурса определено ОАО «Хотьковский автомост».

На строительство объекта из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года.

По утверждённому проекту планировки территории, в границы планируемого строительства объекта полностью или частично попадают 56 земельных участков. Эти участки с расположенными на них объектами недвижимости будут выкуплены в муниципальную собственность по рыночной стоимости, определяемой на основании отчёта об оценке участков. Средства на возмещение собственникам предусмотрены в смете строительства моста.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что на строительство будут привлечены местные рабочие, хоть «Хотьковский автомост» фирма из Московской области. Этот вопрос власти отдельно обговорили с представителями компании.
мост строительство
 
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