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Глава Бурятии пояснил, что мешает появлению моста через Селенгу

Глава Бурятии пояснил, что мешает появлению моста через Селенгу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Перспективы моста в районе Поселья весьма туманны

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопросы о строительстве нового моста через Селенгу. Эту проблему пользователи подняли во время общения не один раз. «Нужен мост с Поселья», - активно писали люди.

Алексей Цыденов признал, что мост через Селенгу смог бы разгрузить движение с Левого берега. Однако, как выяснилось, строительство сейчас невозможно. Возможные подходы моста за последние годы застроены частными домами. Более того, в схеме оказался даже центральный водозабор, пояснил глава.

- Пока нет решения, - сказал Алексей Цыденов.

Впрочем, он добавил, что от вопроса полностью не отказываются, строительство моста в районе Поселья будет рассматриваться, но «в неблизкой перспективе».

Зато, напомнил глава, начинается строительство третьего моста через Уду в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортная. Контракт на работы выиграла фирма из Московской области «Хотьковский Автомост». Сумма работ – 7,5 млрд рублей.

Алексей Цыденов заверил, что к строительству будут привлечены и местные рабочие.

- Компания не местная, но мы договорились, что будут использованы конструкции «Улан-Удэстальмоста», а также работники из Бурятии. Они заверили, что так и будет. Мы будем контролировать, - сказал глава. 
глава Бурятии Алексей Цыденов мост
 
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