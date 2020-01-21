Перспективы моста в районе Поселья весьма туманны
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопросы о строительстве нового моста через Селенгу. Эту проблему пользователи подняли во время общения не один раз. «Нужен мост с Поселья», - активно писали люди.
Алексей Цыденов признал, что мост через Селенгу смог бы разгрузить движение с Левого берега. Однако, как выяснилось, строительство сейчас невозможно. Возможные подходы моста за последние годы застроены частными домами. Более того, в схеме оказался даже центральный водозабор, пояснил глава.
- Пока нет решения, - сказал Алексей Цыденов.
Впрочем, он добавил, что от вопроса полностью не отказываются, строительство моста в районе Поселья будет рассматриваться, но «в неблизкой перспективе».
Зато, напомнил глава, начинается строительство третьего моста через Уду в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортная. Контракт на работы выиграла фирма из Московской области «Хотьковский Автомост». Сумма работ – 7,5 млрд рублей.
Алексей Цыденов заверил, что к строительству будут привлечены и местные рабочие.
- Компания не местная, но мы договорились, что будут использованы конструкции «Улан-Удэстальмоста», а также работники из Бурятии. Они заверили, что так и будет. Мы будем контролировать, - сказал глава.
Глава Бурятии пояснил, что мешает появлению моста через Селенгу
Власть, Фото:
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