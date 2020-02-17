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В Улан-Удэ появятся маршруты с бесплатной пересадкой

В Улан-Удэ появятся маршруты с бесплатной пересадкой
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Проектный офис в администрации города проведёт комплексное исследование маршрутной сети

16 февраля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обсудил в телепрограмме «Точка зрения» проблемы городского общественного транспорта. Он признал, что в столице республики пора менять схему движения автобусов.

По словам мэра, город в последние десятилетия сильно разросся за счёт частного сектора и дороги во многих местах нет. «Транспортная доступность у нас очень ограниченная», отметил он.

В структуре администрации сейчас создаётся проектный офис, одна из главных задач которого – организация дорожного движения в Улан-Удэ и его минимизация. Игорь Шутенков уже дал поручение изучить пассажиропотоки и провести комплексное исследование. По его словам, предлагать свои идеи будут и общественники.

- Есть разные идеи. Начиная от того, что будем укорачивать маршруты до того, что будем объединять несколько маршрутов с бесплатной пересадкой, - прокомментировал мэр.

Игорь Шутенков рассказал, что у МУП «Городские маршруты» в наличии 50 автобусов, но на линию ежедневно выходит только половина, остальной трафик забирают частные перевозчики. И, в целом, в городе стало гораздо меньше общественного транспорта из-за того, что не все маршруты выгодны. По его мнению, в городе должен работать и муниципальный, и частный транспорт «не мешая друг другу».

В программе развития Улан-Удэ есть также пункт о продлении трамвайных путей в сторону микрорайона Восточный и Левого берега, правда, срок реализации установлен до 2035 года.

Также Игорь Шутенков сообщил о том, что мэрия подала заявку на участие в федеральной программе для приобретения 50 автобусов.

- Мы подали сейчас заявку на участие в федеральной программе, на приобретение 50 большеместных автобусов. Понятно, что 50 автобусов не спасут положение. Нам минимум 200 автобусов надо одномоментно, но одномоментно и покупать нельзя, потому что они через определённое время сразу все и выйдут из строя. Поэтому первые шаги сделаны, - сказал мэр города.

На каких маршрутах будут курсировать новые автобусы, станет известно после изучения всех возможностей организации маршрутного движения на территории города.

- Сейчас мы нарабатываем аналитический материал, - резюмировал Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов анализировать пассажиропоток предлагалось при помощи Big Data. Тогда же эксперты высказали свои предложения по оптимизации маршрутной сети.
общественный транспорт
 
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