В Бурятии продавали окорочка и крылышки без документов

Куриная продукция продавалась в магазине без ветеринарно-сопроводительных документов



В Северо-Байкальском районе госинспектор провёл внеплановую проверку в отношении предпринимателя, торгующего продуктами в посёлке Кичера.



В магазине обнаружили куриную продукцию без ветеринарно-сопроводительных документов: 8 килограммов голени, 6,5 килограмма сердец, 7,8 килограмма крылышек, 2 килограмма желудка, 0,8 килограмма печени и 14 килограммов окорочков.



В отношении хозяйки магазина возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Продукцию поместили на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующей документации, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

