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В Бурятии продавали окорочка и крылышки без документов

В Бурятии продавали окорочка и крылышки без документов
Бизнес, 
Куриная продукция продавалась в магазине без ветеринарно-сопроводительных документов

В Северо-Байкальском районе госинспектор провёл внеплановую проверку в отношении предпринимателя, торгующего продуктами в посёлке Кичера.

В магазине обнаружили куриную продукцию без ветеринарно-сопроводительных документов: 8 килограммов голени, 6,5 килограмма сердец, 7,8 килограмма крылышек, 2 килограмма желудка, 0,8 килограмма печени и 14 килограммов окорочков.

В отношении хозяйки магазина возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Продукцию поместили на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующей документации, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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