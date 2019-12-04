В Бурятии бизнесмены умолчали о получении репчатого лука

Должностные лица привлечены к административной ответственности



В отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России в Бурятии в управление Россельхознадзора поступили сообщения от ОАО «РЖД» о том, что ООО «Дунай», ИП Аббасов, ИП Аббасова нарушили законодательство в сфере карантина растений.



В октябре в адрес хозяйствующих субъектов поступил репчатый лук, о прибытии которого они не известили управление.



По закону о карантине растений граждане, юридические лица обязаны немедленно извещать надзорный орган о доставке товара. Нарушение препятствует фитосанитарному контролю и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов.



Должностные лица ООО «Дунай», ИП Аббасов и ИП Аббасова привлечены к административной ответственности, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

