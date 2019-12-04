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В Бурятии бизнесмены умолчали о получении репчатого лука

В Бурятии бизнесмены умолчали о получении репчатого лука
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Должностные лица привлечены к административной ответственности

В отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России в Бурятии в управление Россельхознадзора поступили сообщения от ОАО «РЖД» о том, что ООО «Дунай», ИП Аббасов, ИП Аббасова нарушили законодательство в сфере карантина растений.

В октябре в адрес хозяйствующих субъектов поступил репчатый лук, о прибытии которого они не известили управление.

По закону о карантине растений граждане, юридические лица обязаны немедленно извещать надзорный орган о доставке товара. Нарушение препятствует фитосанитарному контролю и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов.

Должностные лица ООО «Дунай», ИП Аббасов и ИП Аббасова привлечены к административной ответственности, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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