Основательница медового бренда призывает жителей Бурятии возрождать деревни

- Вы знаете, я услышала, как мой папа шаркает ногами. Мне, честно сказать, было очень больно. Это очень тяжело понимать, что, оказывается, твоя зарплата никак не поможет отцу. Тогда я решила, что нужно что-то сделать, чтобы он почувствовал себя частью деревни, и чтобы деревня, в которой он живёт, начала «выходить из-за забора», - рассказала она о причине, по которой начала заниматься предпринимательством.





- В целом все прошло отлично, правда ведущих можно подрезать, потому что зал успевает сильно расслабиться. Сейчас состоится встреча в формате вопрос-ответ, лекций не будет, потому что очень много запросов у людей, когда они узнают, что я лечу. Малых предпринимателей в России на самом деле очень много и многие боятся того, чего не существует. И когда они видят какую-то маленькую Гузель, у них появляется масса вопросов, на которые я могу ответить, - поделилась она.





- Я хочу вам выразить восхищение от своего поколения, я всегда не очень надеялась на нашу молодёжь, я была разочарована и всегда думала, что молодое поколение у нас немножко не то, каким должно быть. Я перед вами преклоняюсь, спасибо вам, что сегодня изменили моё мнение, - поблагодарила пенсионерка.





- Тут невозможно придумать универсальное напутствие, я рассказала свою историю – у меня была очень сильная боль. Меня не устраивало то, как моя деревня существует. Поэтому у вас наверняка найдётся ни одна сотня тех людей, кто неравнодушен к своему дому, кто любит. Это самая классная движущая сила, если ты любишь – тебе всё по плечу, - сказала Гузель.









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