Основательница медового бренда призывает жителей Бурятии возрождать деревни

Сегодня на площадке ФСК проходит крупнейший форум для предпринимателей «Мой бизнес», его основная тема – новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства.
В фойе ФСК организована малая площадка для бесед со спикерами, молодые предприниматели раздают свои листовки, фотозона никогда не пустует, а весь зал забит. Ведущие форума активно работают со зрителями, много шутят и проводят игры. Так, на глазах полутора тысячи человек один улан-удэнец признался в любви своей девушке, а другой – расстался со своей «половинкой» по телефону.
Утром выступил зампред правительства Игорь Зураев, руководитель отдела «Почты России» и управляющий филиала банка «Открытие». Первым спикером форума стала знаменитая Гузель Санжапова – основательница социального предприятия «CoccoBello», которое занимается производством крем-мёда. Она в течение получаса раскрывала свою тему: «Деревня для людей. Какая связь между глобальным миром и маленькой деревней?»
В начале выступления Гузель Санжапова рассказала, что начала свой проект шесть лет назад. После окончания МГУ она работала в крупной корпорации и всегда была уверена, что будет «белым воротничком», а не бизнесвумен. У её отца была пчелиная пасека в деревушке Малый Турыш на Урале, в которой на тот момент проживали всего 52 человека.
- Вы знаете, я услышала, как мой папа шаркает ногами. Мне, честно сказать, было очень больно. Это очень тяжело понимать, что, оказывается, твоя зарплата никак не поможет отцу. Тогда я решила, что нужно что-то сделать, чтобы он почувствовал себя частью деревни, и чтобы деревня, в которой он живёт, начала «выходить из-за забора», - рассказала она о причине, по которой начала заниматься предпринимательством.
Гузель поняла, чтобы деревня развивалась, надо дать людям работу и, главное, позаботиться о них. Она решила сделать «какой-нибудь классный продукт» из мёда на продажу. Чистый мёд она не любила сама и предположила, что есть похожие люди – так называемая целевая аудитория. Тогда Гузель решила взбивать мёд до кремообразного состояния с помощью специального оборудования и добавлять наполнители – разные ягоды.
Сбором ягод как раз занялись первые четыре бабушки, откликнувшиеся на предложение. По словам Гузель, многие жители не доверяли ей в начале, но затем, когда сельчане поняли, что никто не будет их обманывать, они решили присоединиться и работать на производстве.
Сейчас на предприятии работают 230 человек, в том числе и подростки. Одна из важных целей Гузель Санжаповой – вырастить новое поколение, умеющее управлять ресурсами и планировать, поколение, которое откажется уезжать куда-либо и начнёт развивать свои сёла и города.
Медовое предприятие «CoccoBello» сотрудничает с компанией Unilever, в частности, с чайным брендом Lipton, также крем-мёд продают в московской сети супермаркетов «ВкусВилл». В деревне Малый Турыш Гузель построила детскую площадку, сейчас она строит в селе клуб на 18,5 миллионов рублей, а это больше, чем прошлогодний годовой оборот компании, который составил около 16 миллионов. В результате краудфандинговой кампании, которую Гузель запустила на строительство этого клуба, летом прошлого года в Турыше с благотворительным концертом выступила знаменитая группа Чайф.
В короткой беседе с «Байкал-Daily», Гузель Санжапова рассказала, что после выступления у неё состоится встреча с улан-удэнцами, где она ответит на интересующие их вопросы.
- В целом все прошло отлично, правда ведущих можно подрезать, потому что зал успевает сильно расслабиться. Сейчас состоится встреча в формате вопрос-ответ, лекций не будет, потому что очень много запросов у людей, когда они узнают, что я лечу. Малых предпринимателей в России на самом деле очень много и многие боятся того, чего не существует. И когда они видят какую-то маленькую Гузель, у них появляется масса вопросов, на которые я могу ответить, - поделилась она.
По мнению Гузель, один из плюсов форума «Мой бизнес» - возможность пообщаться с людьми и найти потенциальных партнёров.
- Формат бесплатного форума очень полезен, особенно когда мы говорим про регионы, потому что далеко не всегда у людей есть возможность заплатить за билет к бизнес-тренеру, опять же вопрос, нужен ли он вообще. Поэтому на форумах, где хэдлайнерами выступают не какие-то супер классные бизнесмены с миллиардами долларов, а обычные микропредприниматели, которые ровно такие же, как те люди, которые сидят в зале, получается очень большой эффект, - рассказала предпринимательница.
Разговор с Гузель неожиданно прервала одна улан-удэнка, которая решила высказать ей слова благодарности:
- Я хочу вам выразить восхищение от своего поколения, я всегда не очень надеялась на нашу молодёжь, я была разочарована и всегда думала, что молодое поколение у нас немножко не то, каким должно быть. Я перед вами преклоняюсь, спасибо вам, что сегодня изменили моё мнение, - поблагодарила пенсионерка.
В целом, кейс Гузель Санжаповой применим для Бурятии, ведь в республике очень много посёлков, в том числе и вымирающих. Судя по реакции публики, Гузель своим примером вдохновила многих улан-удэнцев возрождать деревни и заниматься социальным предпринимательством. «Байкал-Daily» спросил, какой совет успешная предпринимательница может дать жителям республики:
- Тут невозможно придумать универсальное напутствие, я рассказала свою историю – у меня была очень сильная боль. Меня не устраивало то, как моя деревня существует. Поэтому у вас наверняка найдётся ни одна сотня тех людей, кто неравнодушен к своему дому, кто любит. Это самая классная движущая сила, если ты любишь – тебе всё по плечу, - сказала Гузель.