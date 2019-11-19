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Форум «Мой бизнес» вызвал в Улан-Удэ ажиотаж

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На форуме выступят успешные российские предприниматели. ФОТО

Сегодня, 19 ноября, в Улан-Удэ на площадке ФСК начался форум для предпринимателей «Мой бизнес». Его формат предполагает однодневную деловую программу. Основная тема – новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства.

Форум вызвал огромный интерес у предпринимателей Бурятии. Парковка ФСК с утра забита машинами, к стойкам регистрации тянулась большая очередь. Организаторы планировали собрать 1,5 тысячи участников. Зал, по словам очевидец, набит до отказа.

- Мы благодарны минэкономразвития России, университету «Синергия» за такую замечательную организацию. Мы стали 17-м городом, где проходит данный форум, всего уже участников более 15 тысяч - в этой однодневной деловой программе по городам России. И мы уверены, что участники почерпнут сегодня всю необходимую для себя мотивацию, смогут найти ответы на многие вопросы и, конечно, откроют своё дело, разовьют его и помогут нам в целом развивать экономику в республике, - отметил первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев.

Он добавил, что на сегодня в республике наблюдается рост регистрации юрлиц, что «вселяет серьёзные надежды».

- Более того, мы надеемся, что с нового года сможем реализовать институт самозанятых в республике. Здесь у нас тоже есть свои показатели, мы должны довести число самозанятых на будущий год – 5 тысяч человек. Считаю, что данный форум поможет многим нашим предпринимателям открыть для себя какие-то новые направления, - сказал Игорь Зураев.

Как подчеркнули организаторы события, основная задача – на примере действующих предпринимателей, которые добились успеха, являются практиками, показать, что нет ничего невозможного – «нужно просто брать и делать».

- Они делятся своими наилучшими практиками в бизнесе – в той сфере, в которой они работают. У нас сегодня будет спикер из «Блэк Стар» Павел Курьянов, у нас будет Инди Гогохия, она расскажет про личный бренд в «Инстаграм», потому что сейчас социальные сети имеют очень большое влияние и значение в жизни людей. И можно свой бизнес не в офлайн-режиме, а в онлайн продвигать, и быть гораздо успешнее, чем в офлайн-формате. Ну, и много других будет интересных спикеров, - пояснила заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

У форума интересный формат – здесь одна сцена, и много спикеров. У экспертов не так много времени на выступления, и публика не будет уставать.

- Их частая смена позволяет делать такую же ротацию в зале, поскольку люди приходят под определённых спикеров и потом уходят, освобождая места для других. Такой формат мы реализовали в 17 городах, у нас ещё будет форум в четверг в Туле, в пятницу – в Севастополе. Также он будет проходить в этом месяце во Владивостоке. Получилось, что мы с этой программой от Калининграда до Владивостока пройдём 27 городов – по итогам года, - продолжила Олеся Тетерина.

Изначально планировалось, что форум состоится в 15 городах, однако многие регионы захотели, чтобы специалисты приехали к ним тоже.

- Бурятия, честно говоря, не стояла у нас в планах, но правительство республики заняло очень активную позицию, вышло с инициативой. Мы, соответственно, приняли это предложение. И по сегодняшнему ажиотажу я вижу, что мы попали в точку, - отметила Тетерина.

форум предприниматели
 
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