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Жителям Бурятии расскажут о продвижении в Instagram

Жителям Бурятии расскажут о продвижении в Instagram
Бизнес, 
Эксперт по продвижению в Instagram Инди Гогохия станет спикером форума «Мой бизнес»

Напомним, форум «Мой бизнес» пройдёт в Универсальном зале ФСК 19 ноября.

Инди Гогохия – специалист в области маркетинга и PR, эксперт по SMM-продвижению, основатель коммуникационного агентства GENIUS CODE. Среди её клиентов – Adidas, Mercedes, правительство Москвы, «Сбербанк», H&M, Visa, HP, Lexus, Ferrero Rocher, Ralph Lauren и др. На форуме она расскажет об Instagram как об инструменте развития личного бренда и бизнеса.

Также на площадке выступят:

• генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов;
• директор по маркетингу GetResponse в России и СНГ Юлия Ракова;
• совладелец онлайн-школы Life Skills Ким Дамбаев;
• основатель компании по разработке бизнес-игр F5GAME.RU, автор онлайн-проекта «Гений переговоров онлайн» Ольга Грищенко;
• основательница сети языковых школ Leo School Юлиана Кузнецова;
• эксперт по автоматизации Иван Аверьянов;
• совладелец компании Tkanoff Group, основатель бренда одежды Selektion Елена Краснова и др.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдёт в столице Бурятии и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноимённым брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Челябинске, Нижнем Новгороде. В общей сложности их участниками стали около 30 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах нашей страны. По прогнозу организаторов, их аудитория превысит 60 тысяч человек.

Бесплатно посетить форум «Мой бизнес» в Улан-Удэ смогут 1 500 человек, которым близка тема предпринимательства. Чтобы стать участником, зарегистрируйтесь на сайте «Мой бизнес» - https://мойбизнес.рф/events/ulan-ude/

социальная сеть форум
 
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