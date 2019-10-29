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В Улан-Удэ пройдёт крупнейшее бизнес-событие Бурятии

В Улан-Удэ пройдёт крупнейшее бизнес-событие Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматели федерального уровня расскажут о своём опыте на форуме «Мой бизнес»

В Улан-Удэ 19 ноября на площадке ФСК состоится масштабный форум для предпринимателей «Мой бизнес». Формат форума предполагает однодневную деловую программу, основной темой которой станут новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства.

Форум «Мой бизнес» - одна из важных составляющих структуры информационной кампании, которая проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Сегодня мы переломили ситуацию в Бурятии и перешли от разрозненных мер поддержки к централизованному удобному окну, которое называется «Мой бизнес». Все программы мы реализовываем в соответствии с национальным проектом, и кроме того, что мы обеспечиваем инфраструктуру и предоставляем финансовые меры поддержки, мы ещё и занимаемся самым актуальным на данный момент разделом нацпроекта – популяризацией предпринимательства. Подобные форумы – это уникальный шанс услышать лучшие практики, узнать, как это делается в других регионах и применить у себя. Надо сказать, что Бурятия не только является потребителем лучших практик, но и выступает в роли инициатора – мы видим, что наши ребята активно участвуют на других площадках и наши передовые практики внедряются и применяются, - рассказал зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

Он также сообщил, что перед республикой стоят амбициозные цели и задачи – в рамках национального проекта к 2024 году необходимо увеличить количество предпринимателей с 77 до 100 тысяч. Следует увеличить и долю малого и среднего предпринимательства до 32%.

- Судя по промежуточному прогнозу на 2019 год, необходимого индикатора мы достигаем, но нужно учитывать, что это первый год реализации нацпроекта. Дальше будет сложнее. Комплекс принимаемых мер, в том числе форум «Мой бизнес», позволят выполнить план, - подчеркнул Алексей Мишенин.


Форум рассчитан на полторы тысячи человек, но организаторы ожидают увидеть большее количество гостей – по состоянию на 28 октября зарегистрировались уже 900 человек. Для тех, кому не хватит мест в зале, будет организована трансляция в фойе.

- Программа форума будет состоять из последовательных 30-минутных выступлений спикеров – десяти экспертов федерального уровня и четырёх регионального. Хэдлайнер форума – Павел Курьянов, генеральный директор и соучредитель лейбла «Black Star». Также среди приглашённых Гузель Санжапова, основатель социального предприятия «Cocco Bello» в посёлке Свердловской области. Её опыт может быть применим для вашего региона, так как у вас тоже есть деревни, которые необходимо возрождать. Мы надеемся, что Гузель замотивирует вас и даст стимул для развития бурятских деревень. Я считаю, что спикерский состав один из самых сильных среди всех форумов, - сообщила продюсер форума Полина Квар-Кузьмина.

Также на форуме «Мой бизнес» ожидается выступление главы республики Алексея Цыденова и руководителя центра поддержки предпринимательства Бурятии Александры Пермяковой. Известные в Бурятии бизнесмены - Саян Галсандоржиев, совладелец компании «Байкал-Клининг» и Ким Дамбаев, совладелец компании «Онлайн школы Life Skills» также поделятся своим опытом.

- У Кима Дамбаева очень интересный опыт, его стартап – онлайн школа, которую он начал практически без вложений. И он сразу окупился - это очень мотивирует, его бизнес сейчас расширился на пять регионов. Хочу сказать, что у вас в Бурятии очень душевные и интересные спикеры, не в каждом регионе такие, - поделилась продюсер.

Она добавила, что попросила спикеров не посвящать всё выступление одной только мотивации, потому что люди, которые придут на форум, уже имеют цели. Поэтому спикеры будут делиться «операционными наработками».

Участники форума смогут задавать спикерам прямые вопросы из зала в конце каждого выступления либо интерактивно общаться через специальное приложение.

Форум бесплатный, участникам нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Мой бизнес».

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