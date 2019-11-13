Закутаться в нежность: в Улан-Удэ откроется меховая ярмарка

Королевский выбор шуб предлагает «Кировская меховая фабрика» на выставке в Улан-Удэ



Ярмарка пройдёт с 14 по 17 ноября в гостинице «Бурятия» на ул. Коммунистическая, 47-А.



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«Кировская меховая фабрика» – это не просто шубы и полушубки, а также головные уборы, это высококачественная продукция, в которой представительница прекрасного пола будет чувствовать себя особенно счастливо.



