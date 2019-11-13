 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Ноября

12 Ноября

Популярное

Закутаться в нежность: в Улан-Удэ откроется меховая ярмарка

Бизнес, 
Королевский выбор шуб предлагает «Кировская меховая фабрика» на выставке в Улан-Удэ

Ярмарка пройдёт с 14 по 17 ноября в гостинице «Бурятия» на ул. Коммунистическая, 47-А.

Купить в рассрочку без первоначального взноса и переплат или со скидкой 20%? Легко, просто нужно стать обладателем промо-кода с официального сайта фабрики – https://meha-kirov.ru/

«Кировская меховая фабрика» – это не просто шубы и полушубки, а также головные уборы, это высококачественная продукция, в которой представительница прекрасного пола будет чувствовать себя особенно счастливо.

Кировская меховая фабрика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Торги на отлов собак в Улан-Удэ выиграла новая фирма
Торги на отлов собак в Улан-Удэ выиграла новая фирма
Бизнес, 12.11.2019
Однако «Жада» наймёт «ЦАСС» по договору подряда
В Улан-Удэ едут 12 «Львят»
В Улан-Удэ едут 12 «Львят»
Бизнес, 12.11.2019
Три вагона находятся уже в соседнем регионе
В Бурятию повалили участники «Битвы экстрасенсов»
В Бурятию повалили участники «Битвы экстрасенсов»
Бизнес, 12.11.2019
В Улан-Удэ приедут победитель, а также финалист «Битвы экстрасенсов»  
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Бизнес, 12.11.2019
Запуск онлайн-площадки МегаФона на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ритейлеры всего мира
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на республиканскую больницу
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на республиканскую больницу
Бизнес, 12.11.2019
Торговый дом «Виал» обжаловал ещё одну закупку в республиканской больнице
Мэрия Улан-Удэ не дождалась светодиодных светильников
Мэрия Улан-Удэ не дождалась светодиодных светильников
Бизнес, 12.11.2019
Поставщик заключил контракт и исчез
В Бурятии на приём к известному тарологу пойдут бизнесмены и депутаты
В Бурятии на приём к известному тарологу пойдут бизнесмены и депутаты
Бизнес, 12.11.2019
Таролог Марианна Абравитова в третий раз приезжает в Бурятию
Жительницу Бурятии оштрафовали за одежду из пуха яка и кашемира
Жительницу Бурятии оштрафовали за одежду из пуха яка и кашемира
Бизнес, 12.11.2019
Жительница Аршана заплатила штраф за то, что скрыла товары из Монголии
Бурятских борцов для участия в чемпионате России проспонсируют на 5,4 млн
Бурятских борцов для участия в чемпионате России проспонсируют на 5,4 млн
Бизнес, 12.11.2019
Забайкальское горнорудное предприятие приняло решение помочь минспорту Бурятии подготовить спортсменов к чемпионату России
В Бурятии торговали семенами без этикеток
В Бурятии торговали семенами без этикеток
Бизнес, 11.11.2019
12 продавцов привлечены к ответственности
Жителям Бурятии по спорам с «ТГК-14» сделали перерасчёт на 41,2 млн
Жителям Бурятии по спорам с «ТГК-14» сделали перерасчёт на 41,2 млн
Бизнес, 11.11.2019
Более 800 жителей республики получали квитанции на оплату услуг отопления несмотря на отсутствие отопительных приборов
Бурятию посетили туроператоры из регионов России, Чехии и Германии
Бурятию посетили туроператоры из регионов России, Чехии и Германии
Бизнес, 11.11.2019
Вопросы продвижения туристического потенциала Бурятии обсудили на круглом столе
Иркутянка оплатила 133 тысячи за испорченные в Белгородской области дороги
Иркутянка оплатила 133 тысячи за испорченные в Белгородской области дороги
Бизнес, 11.11.2019
Её «КамАЗ» перевозил по белгородской дороге тяжеловесный груз

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^