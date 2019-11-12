Бурятских борцов для участия в чемпионате России проспонсируют на 5,4 млн

11 ноября в здании правительства был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии между министерством спорта и молодёжной политики и акционерным обществом «Забайкальское горнорудное предприятие». На мероприятии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор горнорудного предприятия Александр Воронков, министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов, депутаты, тренеры и сборная республике по вольной борьбе.
Сотрудничество предполагает поддержку федерации борьбы Бурятии со стороны ЗГРП на чемпионате России, который состоится в апреле следующего года в Улан-Удэ. Так, ЗГРП проспонсирует борцов на 5,4 миллиона рублей.
- Борьба – наш национальный вид спорта и один из наших флагманов, поэтому хочется, чтобы наши борцы были не только гордостью республики, но и всей России. Мы специально «затянули» чемпионат России по борьбе в Бурятию, для того, чтобы иметь возможность отобраться на Олимпийские игры. Борцам дан большой шанс, который нужно обязательно использовать. Мероприятие большое, дорогое и хлопотное, поэтому очень важно, что есть спонсоры, которые готовы вкладываться в развитие борьбы, - рассказал Алексей Цыденов.
Глава добавил, что на республиканском уровне было решено существенно увеличить финансирование всех федераций по олимпийским видам спорта.
- Сегодня ЗГРП исполнилось уже пять лет, мы отмечаем юбилей. Всю нашу сознательную жизнь мы занимаемся созиданием: помогаем строить дацаны, помогаем молодёжным организациям и так далее, но в таком массовой, масштабной и целенаправленной работе мы участвуем впервые. По просьбе министерства спорта мы, как социально-ориентированная компания, приняли решение помочь в подготовке наших спортсменов к Чемпионату России и к возможному участию в Чемпионате мира. Решение принято, сегодня подписываем соглашение. Спортсменам остаётся занять достойные места, мы будем всячески помогать, - сказал руководитель ЗГРП Александр Воронков.
Договор заключен на год, но по словам министра спорта, в последующем будут вестись переговоры о продлении действия соглашения. В настоящее время благодаря поддержке ЗГРП также проходит подготовка к двум международным турнирам.
- Сегодня очень важное событие для нашей отрасли, ЗГРП – яркий пример для многих меценатов и спонсоров нашей республики. Впереди у нас чемпионат страны, мы надеемся, что это событие даст мощнейший импульс развитию нашего базового вида спорта – вольной борьбы, - заключил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
После подписания соглашения состоялась церемония поздравления победителей и призёров первенства Европы и чемпионата Европы по вольной борьбе среди глухих. Им вручили цветы и пообещали вручить денежное вознаграждение после оформления необходимых документов. Также поздравили ветеранов вольной борьбы, которые представляли республику на чемпионате мира и завоевали бронзовую медаль.