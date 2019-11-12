Бурятских борцов для участия в чемпионате России проспонсируют на 5,4 млн

- Сегодня ЗГРП исполнилось уже пять лет, мы отмечаем юбилей. Всю нашу сознательную жизнь мы занимаемся созиданием: помогаем строить дацаны, помогаем молодёжным организациям и так далее, но в таком массовой, масштабной и целенаправленной работе мы участвуем впервые. По просьбе министерства спорта мы, как социально-ориентированная компания, приняли решение помочь в подготовке наших спортсменов к Чемпионату России и к возможному участию в Чемпионате мира. Решение принято, сегодня подписываем соглашение. Спортсменам остаётся занять достойные места, мы будем всячески помогать, - сказал руководитель ЗГРП Александр Воронков.





После подписания соглашения состоялась церемония поздравления победителей и призёров первенства Европы и чемпионата Европы по вольной борьбе среди глухих. Им вручили цветы и пообещали вручить денежное вознаграждение после оформления необходимых документов. Также поздравили ветеранов вольной борьбы, которые представляли республику на чемпионате мира и завоевали бронзовую медаль.





