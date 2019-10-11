В Бурятию везли скот без документов

Водителя, перевозившего животных, оштрафовали
10 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Тункинского в Закаменский район Бурятии перевозили две головы крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.
- В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Водитель автомобиля, на котором перевозили животных, привлечён к административной ответственности и оштрафован.
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