Число туристов Кругобайкальской железной дороги выросло на 40%

За девять месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) перевезено 74,2 тысяч пассажиров



Это на 40,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВСЖД.



По КБЖД традиционно курсируют ретро-составы на паровой тяге, пригородные туристические и поезда дальнего следования. С января по сентябрь 2019 года было отправлено 306 составов. Это более, чем в два раза выше аналогичного показателя 2018 года.



С начала года по уникальному памятнику инженерной инфраструктуры проследовало 133 ретро-поезда на паровой тяге. Таким видом путешествий воспользовались 13,5 тыс. пассажиров. Кроме того, туристические поезда дальнего следования совершили 47 рейсов и перевезли по КБЖД ещё 15,8 тыс. человек.



Между тем, запрос на подобные перевозки от путешественников есть и на осень. В связи с этим запланировано движение туристических пригородных и ретро-поездов в октябре и ноябре. В планах также организация зимних туров по КБЖД на пригородных поездах и в январе 2020 года.





