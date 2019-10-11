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На Ольхоне торговали маслом без документов

На Ольхоне торговали маслом без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сливочное масло изъяли из оборота

В посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон продавали сливочное масло без ветеринарного свидетельства. Отсутствие этого документы не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции.

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время проведения внеплановой выездной проверки в отношении ИП Пиханова.

Также выявлен факт несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий».

По факту нарушений составлен протокол об административном правонарушении, должностное лицо оштрафовали на 6 тысяч рублей.

Сливочное масло изъято из оборота, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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