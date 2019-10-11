Сливочное масло изъяли из оборота
В посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон продавали сливочное масло без ветеринарного свидетельства. Отсутствие этого документы не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции.
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время проведения внеплановой выездной проверки в отношении ИП Пиханова.
Также выявлен факт несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий».
По факту нарушений составлен протокол об административном правонарушении, должностное лицо оштрафовали на 6 тысяч рублей.
Сливочное масло изъято из оборота, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На Ольхоне торговали маслом без документов
Бизнес, Фото:
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