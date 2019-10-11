На Ольхоне торговали маслом без документов

Сливочное масло изъяли из оборота



В посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон продавали сливочное масло без ветеринарного свидетельства. Отсутствие этого документы не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции.



Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время проведения внеплановой выездной проверки в отношении ИП Пиханова.



Также выявлен факт несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий».



По факту нарушений составлен протокол об административном правонарушении, должностное лицо оштрафовали на 6 тысяч рублей.



Сливочное масло изъято из оборота, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

