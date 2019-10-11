Житель Бурятии через суд взыскал неустойку за диван

Продавец не предоставил в срок угловой диван



Житель Бурятии обратился в суд и просил о расторжении договора купли-продажи дивана, а также о взыскании с индивидуального предпринимателя суммы предоплаты за мебель, неустойки и компенсации морального вреда.



Предметом спора стал угловой диван. В феврале 2019 года стороны заключили договор купли-продажи мебели. По условиям документа, угловой диван продавец обязался передать в собственность покупателю в течение месяца. Покупатель в свою очередь, согласно условиям договора, внёс 100% предоплату за диван.



Однако мебель не была поставлена в срок. Тогда покупатель обратился к продавцу с требованиями о расторжении договора и возврате денег и выплате неустойки.



- Кроме того, истцом направлено письменное заявление на возврат (выплату) денежных средств. Требования потребителя не были исполнены, поэтому ссылаясь на положения закона РФ «О защите прав потребителей», он обратился за судебной защитой своих интересов, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.



- Следует отметить, что в ходе рассмотрения дела судом ответчик вернул полученные за диван деньги и истец отказался от иска в части расторжения договора и возврата денежных средств, - уточняют в суде.



Индивидуальный предприниматель в апелляционной жалобе просил о снижении размера неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, ссылаясь на своё тяжёлое материальное положение.



- Судебная коллегия не усмотрела оснований для изменения принятого решения и отклонила доводы жалобы, указав, что ответчиком доказательства, освобождающие от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, не представлены, - поясняет Верховный суд Бурятии.



Суд взыскал неустойку за 64 дня просрочки период просрочки, стоимость товара, отсутствие ответа на претензию, отказ в выплате неустойки в добровольном порядке.



- Размер компенсации морального вреда установлен, исходя из факта нарушения прав истца как потребителя, с учётом конкретных обстоятельств дела, а также требований разумности и справедливости, - заключают в суде.



