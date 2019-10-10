Житель Улан-Удэ получит от фирмы в три раза больше, чем заплатил по договору
Фирма, по изготовлению и установке окон по суду выплатит улан-удэнцу 103,5 тысячи рублей. Иск в Железнодорожный районный суд подало управление Роспотребнадзора по Бурятии в интересах потребителя.
Бизнесмен не выполнил условия договор, не установив балконную группу и два окна в установленный срок.
- В досудебном порядке предприниматель уклонялся от исполнения условий договора и возврата уплаченной денежной суммы, в связи с чем, потребитель обратился в управление Роспотребнадзора по республике для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Суд установил, что со стороны предпринимателя были нарушены права потребителя, предусмотренные законодательством.
Решением суда в пользу улан-удэнца присуждены 103 500 рублей.
Эта сумма включает в себя стоимость услуг по договору в размере 32 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 32 000 руб., компенсацию причинённого морального вреда в размере 5 000 руб., а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 34 500 руб.
Решение суда не вступило в законную силу.
Улан-удэнец отсудил у оконной фирмы более 100 тысяч
Бизнес, Фото:
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