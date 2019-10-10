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В Бурятии лесопроизводители захламили территорию

В Бурятии лесопроизводители захламили территорию
Бизнес, 
Организации оштрафовали

В Россельхознадзор поступили заявления от ООО «Адис», ООО «Сиблес», ООО «Фора» из Улан-Удэ и ИП Мариев из Кабанского района Бурятии на выдачу фитосанитарных сертификатов.

Специалисты при проведении досмотра нескольких партий лесоматериалов выявили нарушение. Была захламлена территория погрузочно–разгрузочной площадки порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.

В отношении должностных лиц организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, сообщают с пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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