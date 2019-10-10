 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Октября

09 Октября

Популярное

В сентябре из незаконной реализации изъяли 4,8 тысяч SIM-карт

В сентябре из незаконной реализации изъяли 4,8 тысяч SIM-карт
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт

В сентябре проведено 179 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (42) и Северо-Кавказского (41) федеральных округов, говорится в сообщении Роскомнадзора.

По итогам проведённых мероприятий изъято около 4,8 тысяч незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 1 880 SIM-карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 1 788 – ПАО «МегаФон», 753 – ПАО «МТС», 261 – ООО «Т2 Мобайл» и 93 – другим операторам связи. Большая часть SIM-карт (более 2,4 тысяч) изъята в ходе рейда, прошедшего в конце сентября на юго-западе Москвы.

В целом в отношении нарушителей составлено 89 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в августе выявлено 43 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.
Роскомнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В сентябре из незаконной реализации изъяли 4,8 тысяч SIM-карт
В сентябре из незаконной реализации изъяли 4,8 тысяч SIM-карт
Бизнес, 10.10.2019
Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт
Летать в Таиланд из Улан-Удэ будет выгоднее, чем из Иркутска
Летать в Таиланд из Улан-Удэ будет выгоднее, чем из Иркутска
Бизнес, 10.10.2019
В Бурятии возобновились прямые чартерные рейсы на остров Пхукет
Вступил в силу приговор в отношении экс-руководства «БайкалБанка»
Вступил в силу приговор в отношении экс-руководства «БайкалБанка»
Бизнес, 10.10.2019
Бывший председатель правления «БайкалБанка» и его подельники не смогли обжаловать приговор
«Максим – Улан-Удэ» оштрафовали на 100 тысяч рублей
«Максим – Улан-Удэ» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бизнес, 09.10.2019
Агрегатор такси безуспешно пытался оспорить штраф
В Улан-Удэ опровергли опасения жителей по поводу строительства магазина
В Улан-Удэ опровергли опасения жителей по поводу строительства магазина
Бизнес, 09.10.2019
На улице Революции 1905 года состоялась специальная встреча с жильцами в связи с будущим супермаркетом
В Бурятии суд обязал фирму уволить своего гендиректора
В Бурятии суд обязал фирму уволить своего гендиректора
Бизнес, 09.10.2019
Гендиректора пришлось уволить из-за нарушения антикоррупционного закона
В Бурятии владелец участка допустил его захламление
В Бурятии владелец участка допустил его захламление
Бизнес, 08.10.2019
Составлен административный протокол
Коллекторы досаждали улан-удэнке из-за долгов умершего человека
Коллекторы досаждали улан-удэнке из-за долгов умершего человека
Бизнес, 08.10.2019
Коллекторское бюро оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Улан-Удэ выберут лучших овец и лошадей
В Улан-Удэ выберут лучших овец и лошадей
Бизнес, 08.10.2019
Гости выставки «Байкал Агро» смогут увидеть шоу дрессированных собак
В Бурятии дымящий посреди села завод могут перенести
В Бурятии дымящий посреди села завод могут перенести
Бизнес, 07.10.2019
Алексей Цыденов поручил решить вопрос с заводом, от которого шёл «запах едкого химического вещества»
Стройки в Улан-Удэ решили укрывать фасадной сеткой
Стройки в Улан-Удэ решили укрывать фасадной сеткой
Бизнес, 07.10.2019
Игорь Шутенков посоветовал перенять опыт других регионов
Иркутские футболисты опубликовали фото с пустыми карманами
Иркутские футболисты опубликовали фото с пустыми карманами
Бизнес, 07.10.2019
Футболистам иркутского клуба «Зенит» задолжали зарплату
10 бизнесменов пожаловались прокурору Бурятии
10 бизнесменов пожаловались прокурору Бурятии
Бизнес, 07.10.2019
Бизнесмены жаловались на бездействие правоохранительных органов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^