В Бурятии владелец участка допустил его захламление

Составлен административный протокол



Госинспектор управления Россельхознадзора в ходе внеплановой документарной проверки в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в местности Жохогта Еравнинского района выявил нарушение.



- Установлено, что на участке размещены отходы производства, общая площадь захламления обрезками от лесопиления и древесной корой составляет 1685,06 кв. м. Таким образом, собственником земельного участка не выполнены установленные требования по защите и охране почвы от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель, - сообщили в управлении.



В результате проверки 7 октября составлен административный протокол. Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения.



