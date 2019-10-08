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В Бурятии владелец участка допустил его захламление

В Бурятии владелец участка допустил его захламление
Бизнес, 
Составлен административный протокол

Госинспектор управления Россельхознадзора в ходе внеплановой документарной проверки в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в местности Жохогта Еравнинского района выявил нарушение.

- Установлено, что на участке размещены отходы производства, общая площадь захламления обрезками от лесопиления и древесной корой составляет 1685,06 кв. м. Таким образом, собственником земельного участка не выполнены установленные требования по защите и охране почвы от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель, - сообщили в управлении.

В результате проверки 7 октября составлен административный протокол. Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Россельхознадзор
 
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